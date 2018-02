TASR

Včera o 13:26 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Poslanci rokovali o zvýšení príplatkov za prácu opäť v druhom čítaní

Príplatky za nočnú prácu majú stúpnuť v dvoch etapách a tiež sa bude rozlišovať, či ide o všeobecnú alebo rizikovú prácu.

Bratislava 13. februára (TASR) - Poslanci sa v pléne opäť vrátili k novele Zákonníka práce, ktorou sa majú od mája tohto roka na Slovensku zvýšiť príplatky za prácu počas noci, sviatočné dni a zaviesť sa má príplatok za víkendovú prácu. Definitívne o ňom rozhodnú v stredu (14.2.) o 11. hodine.

Právnu normu plénum vrátilo do druhého čítania po tom, čo opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) upozornil na legislatívno-technickú chybu pri zvyšovaní príplatkov za prácu pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) uviedol, že toto sa nedá odstrániť v rámci tretieho čítania, preto "chce vytvoriť priestor" na predloženie potrebného pozmeňujúceho návrhu. Zákon sa tak vrátil do druhého čítania.

Opozičný poslanec Jozef Mihál (nezaradený) počas rozpravy uviedol, že mu chýbal klasický legislatívny proces, kedy by sa dali v novele vychytať chyby. Podľa neho je zámer zvýšiť príplatky dobrý, ale je škoda, že poslanci neakceptovali pripomienky podnikateľov. "Je rozdiel, či ide o firmu na západnom Slovensku, alebo či ide o podnikateľa na východnom Slovensku," upozornil Mihál s tým, že aj návrh SNS na zavedenie 13. a 14. platu neprešiel štandardným procesom, nerokoval ani výbor. "A na druhý deň sme mali o tom už hlasovať," podotkol Mihál.

Nezaradený poslanec Zsolt Simon zase navrhoval vrátiť novelu predkladateľom na dopracovanie, nakoľko je predložených opäť veľa zmien. "Na tomto zákone ma vyrušuje to, akým procesom zákon prechádza. Keby kolega Beblavý neupozornil na niektoré chyby, tak tento zákon na stole nie je tento týždeň a nemôžete ho opravovať," adresoval koaličným poslancom Simon.

Podporil ho aj Mihál, ktorému chýbajú k novým zmenám vyjadrenia sociálnych partnerov. "Nespochybňujem podstatu návrhov, ale treba sa o tom baviť ešte raz. Ak to myslíte vážne a aby to bolo v prospech občanov, aby to zamestnávatelia, obce a mestá zvládli, tak otvorme diskusiu pre nich ešte raz. Mojou najväčšou námietkou pri 13. a 14. platoch je podmienka priemerného mesačného zárobku, ktorá je za daných okolností nesplniteľná," upozornil Mihál.

Súčasťou novely je totiž aj návrh SNS, ktorým sa majú zaviesť 13. a 14. platy a tie majú byť postupne oslobodené od daní a odvodov. V pléne predložil pozmeňujúci návrh k tejto problematike koaličný poslanec Radovan Baláž (SNS). Vyplácanie týchto platov by sa tak malo vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. "V zmysle pozmeňujúceho návrhu sa ako mzda posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov," priblížil Baláž. Spolu so svojimi koaličnými kolegami navrhuje, aby tieto peňažné plnenia v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme boli poskytované formou odmeny. "Účelom návrhu je zabezpečiť, aby štátni zamestnanci neboli v nevýhodnejšom postavení v porovnaní so zamestnancami, ktorých odmeňovanie sa realizuje podľa Zákonníka práce," vysvetlil Baláž.

Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) ubezpečil Beblavého, že pozmeňujúcim návrhom Baláža sa odstránia nezrovnalosti, na ktoré upozorňoval. "Ja si na rozdiel od opozičných kolegov myslím, že to je dobrý zákon, ktorý v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie miezd pre ľudí, či už formou zvýšenia príplatkov alebo formou 13. a 14. platu. Chcem vyzvať poslancov, aby návrh zákona podporili," skonštatoval v závere rozpravy Tomáš.

Príplatky za nočnú prácu majú stúpnuť v dvoch etapách a tiež sa bude rozlišovať, či ide o všeobecnú alebo rizikovú prácu. Zaviesť sa má aj príplatok za víkendovú prácu, zamestnanci majú mať vyšší príplatok aj za prácu v nedeľu.