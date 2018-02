Súper s menoslovom hrôzy v slovenskom krste ohňom

TASR

V stredu o 21.10 miestneho času (13.10 SEČ) sa v hokejovom centre Kangnung zverenci trénera Craiga Ramsaya stretnú s Olympijskými športovcami z Ruska.

Na snímke tréner tímu Slovenska Craig Ramsay so svojimi zverencami, archívna snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Pjongčang 13. februára (TASR) - Tradičný súper s netradičným názvom je hostiteľ krstu ohňom novej éry slovenského olympijského hokeja. V stredu o 21.10 miestneho času (13.10 SEČ) sa v hokejovom centre Kangnung zverenci trénera Craiga Ramsaya stretnú s Olympijskými športovcami z Ruska. Čo je ale klasická zborná s menoslovom hrôzy, napriek tomu, že ZOH v Pjongčangu sú bez hráčov z NHL.

Často to bývajú len povinné frázy o sile mužstva, ale ruský hokej je v špecifickej situácii. Okrem toho, že vie podobne ako iné veľmoci vyskladať minimálne dva elitné tímy na akejkoľvek vrcholnej akcii, tak s jedným takým prišiel aj do Kórejskej republiky. Papierové predpoklady síce hokejovým OŠ z Ruska negarantujú zlaté medaily, tak ako sa to už Rusom x-krát stalo v minulosti, ale súčasný hráčsky potenciál treba vnímať s maximálnym rešpektom.

Dve nedávne dlhoročné superstar NHL (Dacjuk, Kovaľčuk), súčasné superstar KHL so skúsenosťami z NHL (Vojnov, Šipačov, Kalinin, Širokov, Grigorenko) i ďalší poprední reprezentanti (Košečkin, Moziakin, Gusev, Barabanov). A čo je významný bonus, tobôž v intenciách kombinačného herného štýlu ruského hokeja, tri útočné formácie sa môžu postaviť s mužstiev SKA Petrohrad a štvrtá z CSKA Moskva. Tréner Oleg Znarok (je aj tréner Petrohradu) však zrejme do jednej z formácií "primiesi" veterána Moziakina z Magnitogorsku. On je spolu s brankárom Košečkinom výnimkou v kádri značky SKA+CSKA, v ktorom si (v pomere 2:1) obaja giganti rozdelia aj obranné línie.

Pravdepodobná zostava OŠ z Ruska: Sorokin - Vojnov, Zubarev, Kiselevič, Marčenko, Gavrikov, Zub, Nesterov - Kalinin, Dacjuk, Kovaľčuk - Barabanov, Šipačov, Gusev - Moziakin, Prochorkin, Širokov - Andronov, Grigorenko, Telegin - Kaprizov

