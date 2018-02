Dominika Dobrocká

Dnes o 10:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Negooglite. Ak budete používať tento ekologický vyhľadávač, do roku 2020 bude na svete o miliardu stromov viac

Chcete pomôcť prírode? Stačí, ak začnete na vašom počítači používať nový vyhľadávač.

— Foto: Pexels.com

BERLÍN 13. februára - V dnešnej dobe existuje niekoľko internetových vyhľadávačov poháňaných tisíckami serverov. Tie spotrebúvajú obrovské množstvo energie pochádzajúcej z neobnoviteľných zdrojov. Konečne sa však objavila aj alternatíva, ktorá pomôže životnému prostrediu. Ide konkrétne o vyhľadávač s názvom Ecosia, ktorý je dostupný aj pre Slovákov. Zelený vyhľadávač tak ako aj ostatné, samozrejme, prináša prevádzkovateľom zisk. Avšak, rozdiel medzi vyhľadávačmi, ktoré poznáme, a Ecosiou je ten, že pri tomto sa až 80 % zisku posiela do Svetového fondu WWF. Z toho následne financie putujú na záchranu dažďových pralesov.

Nie je to nič zložité. Ako príklad slúži minuloročný zisk z reklám spoločnosti Google, kde sa dosiahlo až 79,4 miliardy dolárov. V prípade, že by sa iba 1 % z vyhľadávaní uskutočnilo cez zelený vyhľadávač, bolo by denne možné vysadiť až 1,2 milióna stromov. Čo znamená 1 200 futbalových ihrísk plných zelenými stromčekmi.

Nápad Ecosia vznikol v Nemecku a tvorcom sa stal Christian Kroll. Nápad mu v hlave skrsol po tom, ako dokončil štúdium v Južnej Amerike. „Zúčastnil som sa projektov zameraných na obnovu lesov a čítal som niekoľko kníh o klimatických zmenách a globalizácii a samotnom význame výsadby stromov. Keď som sa teda vrátil domov, bol som presvedčený, že by sme mali všetci urobiť viac, aby sme zachránili tieto lesy,“ prezradil pre Huffington Post.

Od svojho vzniku sa vďaka Ecosii podarilo vysadiť viac ako 20 miliónov stromov za viac ako 600-tisíc eur. Spoločnosť má svoj cieľ a do roku 2020 má v pláne vysadiť až jednu miliardu stromov. Ak má niekto chuť pomáhať a pridať ruku k dielu, môže sa bez akýchkoľvek problémov zapojiť.