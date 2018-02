ZOH2018: Konrádova premiéra proti (ne)Rusom:Je to koncentrácia kvality

TASR

Potešiteľnú informáciu sa dozvedel v pondelok večer po tréningu od trénera brankárov Jána Lašáka. Snažil sa to prijať ako fakt a zdôraznil, že na ZOH prišiel na to, aby chytal.

Na snímke brankár Branislav Konrád na tréningu v tréningovej hale v prímorskej časti Kangnung počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu, 11. februára 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 13. februára (TASR) - Branislav Konrád si na svoj prvý veľký zápas proti ruskej hokejovej reprezentácii musí počkať. Jeho olympijská premiéra sa v stredu koná v zápase s Olympijskými športovcami z Ruska a aj keď sú to tí istí hráči, registruje sa ich neutrálny štatút.

Prirodzene toto teraz slovenského brankár netrápi, sústredí sa na to, že od trénerov dostal na úvod turnaja pozíciu jednotky. "Teším sa na zápas, hoci neviem, čo všetko má čaká. Je pre mňa veľká česť nastúpiť v bránke proti takým hráčom v takej kvalitatívnej koncentrácii," zdôraznil Konrád.

Potešiteľnú informáciu sa dozvedel v pondelok večer po tréningu od trénera brankárov Jána Lašáka. Snažil sa to prijať ako fakt a zdôraznil, že na ZOH prišiel na to, aby chytal. Nezvyšovať v sebe napätie, ktoré v dejisku takej veľkej akcie aj tak prítomne je. Nezaoberať sa príliš pohľadom na súpisku súpera: "Chlapci musia vyrukovať s nasadením a neúnavným korčuľovaním. Musia hrať veľa do defenzívy a využívať brejky. Uvidíme..."

Slovenský brankár sa pri rešpekte pred veľkým súperom snaží zachovať si chladnú hlavu. Nešpekuluje, či by nebolo na úvod lepšie chytať proti inému mužstvu. Vo všeobecnej rovine vidí vec takto: "Je to možno lepšie začínať proti papierovému favoritovi ako proti slabšiemu tímu. Toto by mohla byť výhoda."

V mixzóne sa po utorňajšom tréningu pohyboval aj bývalý reprezentačný brankár Rastislav Staňa. Hoci ako televízny spolukomentátor a nie ako poradca, predsa Konrádovi pošepkal: "Aby som si ten zápas užil."

