Dnes o 08:32

Starostka Flensburgu chce kandidovať na funkciu predsedníčky SPD

Na archívnej snímke z 8. júna 2016 je starostka mesta Flensburg Simone Langeová. Úradujúca šéfka poslaneckého klubu nemeckých sociálnych demokratov (SPD) v Spolkovom sneme Andrea Nahlesová, ktorá má v utorok prevziať dočasné vedenie strany, bude mať v boji o najvyšší post nečakanú konkurenciu. Svoju kandidatúru na predsedníčku SPD totiž v pondelok večer oznámila listom adresovaným vedeniu strany starostka mesta Flensburg Simone Langeová, informovali viaceré nemecké médiá vrátane agentúry DPA, ktoré ho majú k dispozícii. — Foto: TASR/DPA - Carsten Rehder

Berlín/Flensburg 13. februára (TASR) - Úradujúca šéfka poslaneckého klubu nemeckých sociálnych demokratov (SPD) v Spolkovom sneme Andrea Nahlesová, ktorá má v utorok prevziať dočasné vedenie strany, bude mať v boji o najvyšší post nečakanú konkurenciu. Svoju kandidatúru na predsedníčku SPD totiž v pondelok večer oznámila listom adresovaným vedeniu strany starostka mesta Flensburg Simone Langeová, informovali viaceré nemecké médiá vrátane agentúry DPA, ktoré ho majú k dispozícii.

Langeová v liste kritizuje vedenie SPD, ktoré podľa nej uskutočňuje rozhodnutia v Berlíne bez toho, aby do nich zahrnulo aj členskú základňu. Funkcia predsedu SPD má "pre celú stranu a celú krajinu veľký význam", preto si ju nemôže uzurpovať malá skupina v rámci strany, píše 41-ročná politička.

Langeová vyzýva na otvorenú diskusiu o tom, kto by mal SPD viesť v budúcnosti. Myslí si, že "kandidatúra jednej osoby, o ktorej rozhodli funkcionári a bola odklepnutá bez ďalšej diskusie, nemôže byť znakom vzostupu alebo nového začiatku". Svojou kandidatúrou chce v SPD takýto výber umožniť. "Bol by to prvý krok k tomu, aby členovia (SPD) mali znova pocit, že oni sú tí, ktorí určujú náladu v strane a jej smerovanie," uviedla starostka Flensburgu.

Langeová pochádza zo spolkovej krajiny Durínsko. Členkou SPD je od roku 2003, starostkou Flensburgu od januára 2017.

Doterajší predseda SPD Martin Schulz minulý týždeň oznámil, že po ukončení hlasovania členskej základne o koaličnej zmluve začiatkom marca odstúpi z funkcie a mieni za svoju nástupkyňu navrhnúť 47-ročnú Andreu Nahlesovú. Vedenie SPD má o vymenovaní Nahlesovej za dočasnú šéfku strany rozhodnúť už v utorok. Aby sa mohla stať riadnou predsedníčkou SPD, do troch mesiacov ju musia formálne zvoliť delegáti mimoriadneho zjazdu.