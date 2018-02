TASR

RAMSEY: Každý z piatich môže skórovať

Nesmieme sa nikoho báť, aj my sme prišli zahrať to najlepšie, tvrdí šéftréner slovenskej olympijskej reprezentácie Craig Ramsey.

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas prvého tréningu v hokejovej hale Kwandong v prímorskom meste Kangnung, dejisku 23. ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu 8. februára 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 13. februára (TASR) - Craig Ramsey si ako šéftréner slovenskej olympijskej reprezentácie pochvaľuje prístup svojich chlapcov na tréningoch a aj podmienky v hokejovom centre Kangnung. Teší sa z olympijskej atmosféry a burcuje zverencov na prvý zápas turnaja, životného pre väčšinu hráčov i pre neho samého.

V dejisku ZOH sa porozprával s redaktorom TASR aj o prioritách dolaďovania herných činností:

"Jednou z najdôležitejších je dobrá prihrávková ponuka. Tým sa zaoberáme neustále, dobré prihrávanie je základ. Chlapcov nabádame k tomu aj v tréningoch, aby v súťaživosti a nasadení presne prihrávali a samozrejme aj strieľali. Zároveň tým dobre cvičia a pripravujú našich brankárov."

- Prihrávky, predovšetkým rozohrávanie a aj streľba sú dlhoročná slabina predovšetkým u slovenských obrancov. Venovali ste tomuto fenoménu špeciálnu pozornosť?

"Snažíme sa naším zadákom vštepovať návyky na streľbu. Góly padajú zo striel, z dorážok a z tečov, teda v tesných zápasoch rozhodujú často tieto faktory. Je dôležité v prepracovanom systéme zapájať do ofenzívy všetkých päť hráčov, každý na ľade môže skórovať. Musia si byť toho počas hry vedomí."

- Premiéru v pozícii šéftrénera olympijskej reprezentácie absolvujete proti tímu, ktorý je svojím hokejom preslávený, ale podľa názvu ide tiež súťažne debutovať. Ako to vnímate?

"Nuž, je to tím pod iným názvom, ale hráči sú rovnako dobrí. Z našich chlapcov musí sršať nadšenie, že majú príležitosť hrať proti najlepším. Nesmieme sa však nikoho báť, aj my sme prišli zahrať to najlepšie a títo chlapci vedia hrať na vysokej úrovni."

- Možno je malá výhoda, že formát turnaja nestavia takýto zápas nevyhnutne do pozície rozhodujúceho. Aj keď môže určiť smerovanie, nezmení to fakt, že každá reprezentácia si tu po základnej fáze zahrá minimálne ešte jeden zápas...

"Každý zápas je dôležitý. Ja neviem rozmýšľať ináč, len tak, že každý zápas má svoj veľký význam, vlastne aj každý tréning. O tom je vrcholný hokej. Úsilie u hráčov tomu musí zodpovedať, musia tvrdo drieť v každom striedaní, nesmú ani na chvíľu poľaviť."

- Váš tím má množstvo mladých a málo skúsených hráčov, ako ich pripravujete, aby nepodľahli vysokej mienke o súperovi?

"Ja to vždy beriem tak, že vlastne neviem, proti komu ideme hrať. Neviem, v akom rozpoložení nastúpi súper a aký bude mať zápas vývoj. S týmito chlapcami už nejaký čas pracujem a sú to dobrí športovci a fajn ľudia. Z toho vychádzame pri rozhovoroch. Možno budú na začiatku trochu nervózni, ale stále musia veriť tomu, čo robia. Vedia, že keď budú hrať nadoraz, môžu zdolať aj tých najsilnejších."

- Okrem hokeja vnímate aj niečo iné? Ako sa Vám páči olympijská dedina?

"Och, mám sa tu veľmi dobre, užívam si toto podujatie. Naša skvelá partia bola na úžasnom biatlone, boli sme v Slovenskom dome..., stretávam ľudí a známych, s ktorými som dlhšie nebol a spoznávam aj nových. Proste je to tu fajn."