TASR

Dnes o 07:30 LIGA MAJSTROV: Osemfinále štartuje dnes v Bazileji a Turíne

V St. Jakob Parku privíta švajčiarsky majster FC Bazilej favorizovaný Manchester City. V Turíne proti sebe nastúpia domáci Juventus a ďalší anglický klub Tottenham Hotspur.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 13. februára (TASR) - Osemfinálová fáza futbalovej Ligy majstrov 2017/18 odštartuje v utorok v Bazileji a Turíne. V St. Jakob Parku privíta švajčiarsky majster FC Bazilej favorizovaný Manchester City. V Turíne proti sebe nastúpia domáci Juventus a ďalší anglický klub Tottenham Hotspur.

Citizens suverénne kraľujú doterajšiemu priebehu Premier League. Výber španielskeho trénera Pepa Guardiolu má 16-bodový náskok pred mestským rivalom United a titul by mu už nemal ujsť. V hre je okrem LM aj v ďalších dvoch súťažiach, v FA Cupe sa v osemfinále stretne s Wiganom, resp. vo finále Ligového pohára narazí na Arsenal Londýn. V osemfinále LM je ManCity štvrtýkrát za sebou, v uplynulej sezóne ho v tejto fáze vyradilo AS Monaco vďaka gólom z ihriska súpera. Na úvodné osemfinále sa štvornásobný anglický majster naladil skvele, keď v lige deklasoval Leicester City 5:1.

"One man show" predviedol argentínsky útočník Sergio Agüero, ktorý nasúkal štyri góly. "Odstup od druhého ma veľmi nezaujíma. Dnes je to 16 bodov, zajtra to môže byť 13 bodov. My máme stále o čo hrať. Neviem, čo sa môže stať v budúcnosti. Máme dosť zranených hráčov a čakáme na ich návrat. Zatiaľ si užívame, že sa nám darí, ale my musíme najmä vyhrať trofeje. Agüero dal 4 góly, a preto si zaslúži absolutórium," citoval oficiálny web klubu Španiela, ktorému budú chýbať pre zranenia Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Fabian Delph aj Leroy Sané. Kevin de Bruyne je späť po jednozápasovej suspendácii, v "žltom ohrození" je brazílsky obranca Danilo. City v LM narazí na súpera zo Švajčiarska vôbec prvýkrát.

Bazilej pod vedením trénera Raphaela Wickyho v lige vyhral v Thune 2:0 a z druhého miesta stráca na lídra Young Boys Bern 5 bodov. V januári mu odišiel do Dortmundu stopér Manuel Akanji. V "žltom ohrození" sú Taulant Xhaka, Eder Balanta aj Raoul Petretta.

Pozornosť bude pútať aj duel v Turíne, kde úradujúci taliansky šampión Juventus privíta Spurs. Zverenci argentínskeho trénera Mauricia Pochettina v ligovej generálke zdolali v derby Arsenal Londýn po góle Harryho Kanea. Ten v tejto sezóne strelil za Spurs už 34 gólov vo všetkých súťažiach a hrozbou by mal byť aj na pôde "starej dámy". "Je to dôležitá výhra s konkurentom o miesto v Lige majstrov. Musíme si teraz toto dobré rozpoloženie udržať a potvrdiť ho v Lige majstrov proti Juventusu. Na Turín sa veľmi tešíme," povedal pre klubový web Kane. Tottenham je v tabuľke štvrtý, na tretí FC Liverpool stráca dva body. Spurs hrali doposiaľ v elitnej šestnástke LM len raz, v sezóne 2010/11 sa im v nej podarilo vyradiť AC Miláno.

Turínsky výber Massimiliana Allegriho nebude mať k dispozícii argentínskeho útočníka Paula Dybalu, ktorý sa zotavuje zo svalového zranenia, resp. kolumbijského krídelníka Juana Cuadrada. Ofenzívnu zástavu domácich by tak mali vysoko držať Dybalov krajan Gonzalo Higuain, resp. Chorvát Mario Mandžukič. Defenzíva Juventusu je v posledných zápasoch skalopevná, v uplynulých 16 zápasoch vo všetkých súťažiach inkasoval Turín jediný gól. "Zebry" ťahajú doma v pohárovej Európe sériu 26 zápasov bez prehry. Bianconeri a Spurs v pohárovej Európe ešte spolu nikdy nehrali.

Dvojnásobný európsky šampión z Turína sa v Serii A preťahuje o prvé miesto s SSC Neapol. V generálke na prvé osemfinále vyhral v lige na pôde Fiorentiny 2:0. Duel bude mať špeciálnu príchuť pre španielskeho útočníka Fernanda Llorenteho, ktorý v minulosti pôsobil v Juventuse. "Juventus je vo svete veľmi rešpektovaným mužstvom. My máme veľmi mladý tím. Ale zlepšujeme sa a už sme dokázali zdolať aj Real Madrid. Snívame o postupe do finále LM. V nej sa môže stať hocičo. Ak nad nami Juventus zvíťazí, môže vyhrať aj celú LM. je to špičkové mužstvo," povedal 32-ročný hráč Spurs v rozhovore pre TuttoSport.

Odvety sú na programe v stredu 7. marca v Manchestri, resp. v Londýne. Finále sa bude hrať 26. mája v Kyjeve.