TASR

Dnes o 07:29 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Arizona s Pánikom zdolala Jurčove Chicago

Pánik odohral 12:31 min., ale do štatistík sa nezapísal.

Ľavé krídlo Arizony Coyotes Max Domi sa raduje z gólu so spoluhráčmi Zacom Rinaldom (34) a Tobiasom Riederom počas zápasu zámorskej NHL proti Chicagu Blackhawks 12. februára 2018 v Glendale. — Foto: TASR/AP

New York 13. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik sa so svojím tímom Arizona Coyotes tešil z víťazstva 6:1 v domácom zápase proti Chicagu Blackhawks. Pánik odohral 12:31 min., ale do štatistík sa nezapísal. V drese hostí nebodoval Tomáš Jurčo, ktorý odohral 11:51 min.

Divokú gólovú prestrelku videli diváci v Edmontone. Domáci viedli nad Floridou 2:0 aj 3:1, ale napokon nezískali ani bod, keď "panterom" podľahli 5:7. Hlavným hrdinom floridského víťazstva bol 24-ročný útočník Vincent Trocheck, ktorý strelil v tretej tretine tri góly, pričom svoj prvý hetrik v kariére spečatil gólom do prázdnej bránky.

Víťazstvo Toronta Maple Leafs nad Tampu Bay Lightning 4:3 bolo v réžii dvojice Auston Matthews - Wiliam Nylander. Prvý menovaný dosiahol bilanciu dva góly a jedna asistencia, švédsky útočník zaznamenal tri gólové prihrávky.