TASR

Dnes o 07:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Adam Žampa obsadil po zjazde 51. miesto, Falat je 53.

Ďalší Slovák Matej Falat mal stratu 3,97 s a obsadil 53. miesto.

Slovenský lyžiar Adam Žampa obsadil v zjazde v rámci prvej časti kombinácie na ZOH v Pjongčangu delené 51. miesto. — Foto: TASR - Martin Baumann

Pjongčang 13. februára (TASR) - Slovenský lyžiar Adam Žampa obsadil v zjazde v rámci prvej časti kombinácie na ZOH 2018 v Pjongčangu 51. miesto. V Alpskom centre Čongson dosiahol čas 1:23,02 minúty a za vedúcim Nemcom Thomasom Dressenom zaostal o 3,78 sekundy. Ďalší Slovák Matej Falat mal stratu 3,97 s a obsadil 53. miesto. Slalom je na programe od 7.00 h SEČ.

Identický čas ako Adam Žampa (1:23,02 min) dosiahol aj Lotyš Krištaps Zvejnieks. Slovenskí reprezentanti sa v zjazde umiestnili až v šiestej desiatke a na slalomovú trať pôjdu z menej výhodnej pozície. Žampa obhajoval v tejto disciplíne piatu priečku zo ZOH 2014. "Určite som chcel bojovať o to, aby som bol po zjazde do prvej tridsiatky. Nevyšlo to, urobil som tam naozaj dosť veľkú chybu a v takomto zjazde stačí jedna maličká. Na prvom skoku mi trošku fúklo do špičiek, rozhodilo ma to, tak som sa rozhodol pre úplne riskantnú stopu. V najdôležitejšej pasáži ma stiahlo úplne dole a keď som skočil, tak som takmer dostal špicar. Po tej chybe som išiel už úplne agresívne, myslím si, že spodok mi vyšiel, len som nemal žiadnu rýchlosť," povedal Žampa v cieľových priestoroch. Falat, ktorý na ZOH 2014 nedokončil zjazdársku časť kombinácie, sa zaradil tesne za svojho krajana: "Odstup je celkom fajn, predsa len, prvý deň som mal na tréningu na lídra deväť sekúnd. Predchádzajúci takýto zjazd som vlastne išiel pred štyrmi rokmi v Soči, odvtedy som rýchlostné disciplíny príliš netrénoval. Som rád, pred slalomom som v kontakte so súpermi predo mnou."

Dobrú východiskovú pozíciu si vypracoval elitný slalomár Marcel Hirscher z Rakúska, ktorý na svoje premiérové olympijské zlato útočil z dvanástej priečky s mankom 1,32 sekundy.