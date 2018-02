TASR

R. Trnka: IT spoločnosti dali Košickému kraju nový dych

Podporu vzdelania deklaruje Rastislav Trnka ako jednu zo svojich priorít.

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Košice 12. februára (TASR) - Duálne vzdelávanie, rozvoj regiónu aj rast IT biznisu na východe Slovenska boli hlavnými témami pondelkového stretnutia predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku s vedením spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach. Obe strany sa zhodli na potrebe spolupráce s cieľom rozvoja duálneho vzdelávania v KSK.

Podporu vzdelania deklaruje Trnka ako jednu zo svojich priorít. "Je badať, že IT spoločnosti dali tomuto regiónu nový dych a tempom nezaostávame ani za väčšími mestami. Rovnako tak je to aj s ľudským potenciálom. Je preto našou prioritou, aby sme udržali v kraji mladých ľudí a ponúkli im prácu, za ktorou nebudú chcieť vycestovať inam. A to je práve priestor na spoluprácu kraja s firmami," uviedol predseda samosprávneho kraja.

Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Daniel Giebel predstavil aktuálne projekty aj plány do najbližších rokov. "Veríme, že budeme aj ďalej rozširovať pracovné príležitostí v Košickom kraji a prispejeme k zvýšeniu jeho atraktivity pre mladých ľudí, ale aj pre expertov, ktorí sa opäť vrátia do regiónu," povedal.

Riaditeľ centra vzdelávania spoločnosti Miroslav Vaško potvrdil dlhodobý problém nielen tejto formy obsadiť voľné pracovné pozície kvalitnou a kvalifikovanou pracovnou silou. "Duálne vzdelávanie nám dáva možnosť aktívne sa zúčastniť na vzdelávaní študentov, meniť a upravovať vzdelávacie plány podľa reálnej potreby z praxe. Takto môžeme efektívne ovplyvňovať kvalitu budúcich uchádzačov o zamestnanie a čiastočne pokryť vlastné potreby," konštatoval. Oblasti, v ktorých vidí možnosti spolupráce s košickým samosprávnym krajom, sú vytváranie nových ubytovacích kapacít pre študentov, aktívnejšia spolupráca s výchovnými poradcami a koordinácia duálneho vzdelávania v regióne.

Tento vzdelávací systém bol spustený v roku 2013 v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou (SPŠE) v Košiciach a KSK. V aktuálnom školskom roku študuje 71 študentov v troch ročníkoch, informovala hovorkyňa T-Systems Katarína Trnová.