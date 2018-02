TASR

Šefčovič: EÚ vníma výkonné batérie ako svätý grál čistej energetiky

Šefčovič priznal, že EÚ v oblasti batérií zaostáva za svetovou konkurenciou, čo však môžeme dohnať a nastal najvyšší čas konať, lebo odhadovaný potenciál tohto trhu v Európe je obrovský.

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič — Foto: TASR Pavol Zachar

Brusel 12. februára (TASR) - Zvládnuť technológie výkonných batérií je ako dosiahnuť svätý grál v oblasti čistej energetiky. EÚ sa o to chce a aj musí pokúsiť, ak nechce zaostať za svetovou konkurenciou a byť závislá od externých dodávateľov. Uviedol podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič po skončení druhého stretnutia na vysokej úrovni s názvom Európska aliancia pre batérie.

Európska komisia bola v pondelok hostiteľom už druhého stretnutia Európskej aliancie pre batérie. Na podujatí, ktoré nasleduje po prvom stretnutí z októbra 2017, sa zúčastnili politickí predstavitelia z 15 členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, a zástupca Európskej investičnej banky (EIB). Na prvom stretnutí tejto skupiny vystúpili zástupcovia priemyselných odvetví z EÚ a členských štátov a vyjadrili súhlas s tým, že budú spolupracovať na vytvorení uceleného hodnotového reťazca batérií v Európe.

Cieľom pondelňajších rokovaní bolo posilniť politické záväzky členských štátov pre vytvorenie výrobných kapacít batérií veľkých objemov na území Európy, diskutovať o doterajších krokoch a iniciatívach v tejto oblasti, vrátane rozvíjajúcich sa cezhraničných priemyselných projektov a identifikovať všetky podporné nástroje na vnútroštátnej ako aj na európskej úrovni, ktoré podporia stanovené ciele.

"Od roku 2025 počítame, že 25 percent áut na európskych cestách budú elektromobily alebo hybridy a trh s batériami by mohol dosiahnuť 250 miliárd eur ročne," skonštatoval Šefčovič.

Spresnil, že sa očakáva, že náš dopyt po batériových článkoch dosiahne 200 Gwh, v celosvetovom meradle až 600 Gwh. Dodal, že EÚ dovtedy musí byť na túto kapacitu pripravená, čo znamená vybudovať 10 až 20 "gigafabrík" v členských krajinách Únie.

Upozornil, že ide o pomerne veľké, ale nie nepravdepodobné investície. Ministri sa v Bruseli zhodli, že podľa hrubých prepočtov je na to potrebných okolo 20 miliárd eur. "To je pomerne veľa peňazí a žiadna krajina sama si nemôže dovoliť ísť týmto smerom. Ale spoločne, kombináciou európskych zdrojov, cez Európsku investičnú banku a príspevkov zo štátnych rozpočtov, vo forme povolenej štátnej pomoci, by sa to malo zvládnuť," opísal situáciu.

Zástupcovia vlád Nemecka, Poľska a Švédska počas spoločnej tlačovej besedy jeho slová potvrdili a podčiarkli, že požadovaná miera a rýchlosť výroby veľkokapacitných batérií potrebuje "dáždnik" pre perspektívne partnerstvá, čo žiaden jediný aktér nedokáže sám a ocenili iniciatívu eurokomisie, ktorá vyústila do Európskej aliancie pre batérie.

Podľa Šefčoviča batérie predstavujú kľúčový faktor v kontexte Energetickej únie a ich vývoj a výroba zohrajú strategickú úlohu v prebiehajúcej modernizácii európskeho priemyslu a hospodárstva. Zároveň dodal, že batérie netreba vnímať ako tovar a spájať len s elektromobilitou, lebo pôjde o budúce právne úpravy a štandardy a ich používanie v širšom meradle v prospech priemyslu a domácností.

"Experti tvrdia, že zvládnuť technológie batérií je ako dosiahnuť svätý grál v čistej energetike. Už v roku 2030 budeme mať viac ako 70 percent nízkouhlíkovej energie. Mnoho cez slnečné kolektory a veterné elektrárne, kde získaná energia je nestála. Musíme ju byť schopní skladovať a využívať vtedy keď treba," uviedol. Spresnil, že práve to majú zabezpečiť batérie budúcnosti - či už veľké články pre priemysel alebo menšie pre domácnosti.