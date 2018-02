TASR

Dnes o 18:46 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Čiastočný posun, tak aj čiastočná spokojnosť, zhodnotil sa Otčenáš

Otčenáš sa šplhal z 52. pozície a vyšplhal sa až na 27. miesto, ktoré sa stalo jeho suverénne najlepším výsledkom pod piatimi kruhmi.

Na snímke slovenský biatlonista Martin Otčenáš na trati v stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km v biatlone v biatlone počas XXIII. zimných olympijských hier 12. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. — Foto: TASR/Michal Svítok

Pjongčang 12. februára (TASR) - Len krátko po striebornom úspechu Anastasie Kuzminovej sa na svoje olympijské stíhacie preteky v Pjongčangu vydalo aj duo slovenských biatlonistov. Od Mateja Kazára ani Martina Otčenáša sa neočakával atak medailových priečok, oni však mali svoje osobné ambície, ktoré vyplývali z umiestnení v nedeľňajšom šprinte.

Otčenáš sa šplhal z 52. pozície a vyšplhal sa až na 27. miesto, ktoré sa stalo jeho suverénne najlepším výsledkom pod piatimi kruhmi. Všetky tri strelecké chyby si pripísal na tretej položke, tá mu znemožnila ešte prenikavejšiu stíhačku: "Nemal som sa už veľmi kde prepadnúť, tak som veril, že sa budem môcť posunúť dopredu. Čiastočne sa mi to podarilo, takže aj sčasti panuje spokojnosť. Aby to bolo ešte lepšie, žiadalo by sa aspoň o dve chyby menej. Našťastie, na poslednej položke to bola nula."

Kazár mal výhodnejšie východiskové postavenie. Zatiaľ čo v šprinte si v porovnaní so ZOH 2014 polepšil o pätnásť priečok, v stíhačke sa zhoršil o osem. Minul o dva razy viac než jeho reprezentačný kolega, keď sa musel vyrovnávať s podmienkami na oboch koncoch strelnice: "V pondelok mi nevyšla streľba, raz som strieľal na tridsiatku, raz na jednotku. To je dosť náročné, pretože sa rozdielne točí vietor. Dosť som sa natrápil s korekciou mieridiel, stálo to veľa času, musel som rozmýšľať, koľko 'cvakov' urobiť. Dokonca na úvodnej 'stojke' som musel čakať na prvú ranu približne dvadsať sekúnd, kým sa ustáli vietor. Na trati sa mi išlo celkom dobre, raz predstihli mňa, potom v polovici pretekov som sa zobudil a už som išiel po nich."

Muži majú vytrvalostné preteky na dvadsať kilometrov na programe vo štvrtok večer. Otčenáš v nich pred štyrmi rokmi neštartoval, Kazár skončil v nich a potom aj v pretekoch s hromadných štartom v elitnej dvadsiatke. Na zopakovanie, prípadne zlepšenie svojich najlepších individuálnych výsledkov zo Soči bude nutná presnejšia streľba. "V utorok budem mať podľa všetkého už voľnejší deň, a následne príde na rad zapracovanie do vytrvalostných pretekov," povedal Kazár. Voľnejší deň po večernej stíhačke si asi dopraje aj jeho slovenský spolubojovník v oboch doterajších súťažiach v Pjongčangu. "Ešte uvidím, ale asi si oddýchnem, lebo uplynulé tri dni boli náročné, takže si treba aj odpočinúť a pripraviť sa. Pred vytrvalostnými pretekmi si potrebujem oddýchnuť, zregenerovať, načerpať psychickú i fyzickú silu. Ciele budem riešiť v daný deň, ťažko niečo odhadovať dopredu," uzavrel Otčenáš.