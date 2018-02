TASR

Nemecký koncern EnBW investuje stovky miliónov eur na Taiwane

Tri veterné parky v príbrežných vodách ostrova vo Východočínskom mori budú mať inštalovaný výkon 2000 megawattov (MW).

Veterné turbíny, ilustračné foto — Foto: TASR/SINC

Karlsruhe 12. februára (TASR) - Nemecký energetický koncern EnBW už prevádzkuje veterné parky v Baltskom i Severnom mori. Svoje aktivity v tomto podnikaní rozširuje aj do východnej Ázie. Bude mať 37,5-% podiel na troch projektoch taiwanskej rozvojovej spoločnosti Sancor Renewable. Vedenie EnBW o tom informovalo v pondelok. Jeho partnerom bude ešte austrálsky investor Macquarie Capital.

Tri veterné parky v príbrežných vodách ostrova vo Východočínskom mori budú mať inštalovaný výkon 2000 megawattov (MW). Projekt bude stáť v eurách trojcifernú sumu v miliónoch. EnBW teraz prevádzkuje v Európe v príbrežných morských vodách veterné parky s inštalovaným výkonom 336 MW. Ďalšia kapacita s výkonom 610 MW je už rozostavaná a projektanti kapacitu 900 MW začínajú plánovať.

EnBW do roku 2025 vloží do obnoviteľných energetických zdrojov viac ako 5 miliárd eur. Do konca roku 2022 súčasne definitívne odpojí od rozvodnej siete dva svoje jadrové reaktory. Bude znižovať aj výrobu v tepelných elektrárňach.

V koncerne pracuje takmer 21.000 ľudí. V roku 2016 skončil hospodárenie s veľkou stratou. Vlani však za deväť mesiacov dosiahol zisk 1,87 miliardy eur.