Dnes o 18:36 Štúrovo spojí s maďarským Ostrihomom cezhraničný bike sharing

Služba zdieľania bicyklov funguje v Ostrihome už niekoľko rokov. Po spoločných konzultáciách sme dospeli k názoru, že by bolo vhodné systém rozšíriť, uviedol primátor Štúrova E. Szabó.

Štúrovo 12. februára (TASR) – Slovenské mesto Štúrovo vytvorí s maďarským mestom Ostrihom spoločný systém zapožičiavania bicyklov. Štúrovčania i návštevníci mesta si budú môcť požičať bicykel v Štúrove, odviezť sa na ňom do Ostrihomu a tam ho odparkovať. Rovnakú možnosť budú mať Ostrihomčania, ktorí môžu odparkovať bicykel v Štúrove. V rámci projektu pribudne 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich v Štúrove a osem v Ostrihome. Záujemcovia budú mať k dispozícii 105 nových bicyklov vrátane 45 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom. Vďaka GPS systému budú mať dispečeri vždy prehľad o polohe bicyklov.

Služba zdieľania bicyklov (bike sharing) funguje v Ostrihome už niekoľko rokov. "Po spoločných konzultáciách sme dospeli k názoru, že by bolo vhodné tento systém rozšíriť, aby ho mohli využívať obyvatelia obidvoch miest bez obmedzení," povedal primátor Štúrova Eugen Szabó. Mestá vypracovali spoločný projekt, na ktorý získali finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce. Z celkových nákladov vyše 900.000 eur tvorí dotácia z eurofondov 883.500 eur. Cezhraničný bike sharing by mal začať fungovať do konca tohto roka.