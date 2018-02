TASR

Horkýže Slíže majú novú basgitaristku, berú si ju so sebou na turné

Na snímke členovia skupiny Horkýže slíže. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. februára (TASR) - Horkýže Slíže majú novú členku, je ňou basová gitaristka Veronika Smetanová, ktorá posilní ich koncertnú zostavu na turné Pustite Karola – Horkýže Slíže Tour 2018, ktorým oslávia 25. výročie na hudobnej scéne.

„Nad novým basákom som začal rozmýšľať pred dvomi rokmi na koncerte kapely BijouTerrier, kde som začal úprimne závidieť speváčke Zite. Jej voľnosť na pódiu, jej slobodu rúk a hlavne to, že nemusí pri speve stáť na jednom mieste. Vziať nového basgitaristu bolo mojím rozhodnutím, ale zvyšok kapely s tým nemal problém. Úprimne, chcem si uľahčiť koncerty a hrať počas koncertu na rôzne nástroje,“ vysvetľuje spevák skupiny Peter Kuko Hrivňák.

Keďže chalani nechceli do kapely zobrať neznámeho človeka, zavrhli hľadanie formou konkurzu. „Vybrali sme si basgitaristku z deathmetalovej kapely Mean Messiah, ktorá s nami hrala na turné minulý rok v októbri, novembri a decembri. Volá sa Veronika Smetanová a je to samouk. Na naučenie sa skladieb jej stačia videá naživo zahratých pesničiek. Sme kamaráti, dokonca hrala so Slížmi na basgitare pesničku Nervy z nového albumu, na ktorú kapela chystá aj videoklip,“ dopĺňa Kuko.

Novú basgitaristku si chalani berú so sebou na Pustite Karola – Horkýže Slíže tour 2018. Prvýkrát sa objaví na pódiu 9. marca na koncerte v Bratislave. Dovtedy všetky koncerty odohrá Kuko. Na turné Slíže predstavia novinku Pustite Karola, čo je jedenásty radový album, ktorý produkoval Peter Sanchez Saniga a Slíže ho plánujú vydať aj na vinyle.

„Na turné zahráme skladby Nervy, Bezďák pôjde po červenom koberci, Kozy, husle, Rooney, Starý Čočil z nového albumu. Nebude chýbať zopár prekvapení a veci, ktoré sme ešte nikdy nehrali. Všetky skladby máme radi a ani po rokoch nám žiadne nelezú na nervy. Tešíme sa veľmi na slovenských fanúšikov,“ dodáva Marek Viršík.

Jedna z našich najlepších koncertných kapiel je na hudobnej scéne už štvrťstoročie. Odohrali viac ako 2000 koncertov a na YouTube majú vyše 100 miliónov videní. Na Pustite Karola – Horkýže Slíže tour 2018 si berú tri kamióny a veľkoplošné obrazovky. Ako predkapelu si chalani pozvali skupinu Zoči Voči.

Turné začínajú Slíže koncertom 9. marca v bratislavskej Hant aréne, ďalšími zastávkami budú Nitra (10.3.), Trenčín (16.3.), Žilina (17.3.), Brezno (23.3.) a Košice (24.3.).

Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal. TASR informovala Nora Krchňáková z agentúry NK Factory.