TASR

Košickí poslanci chcú odstúpiť od zmluvy s parkovacou spoločnosťou

Košickí mestskí poslanci schválili v polovici júna 2016 spoločnosti EEI prenájom viacerých úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Košice 12. februára (TASR) - Košickí mestskí poslanci na pondelkovom rokovaní uznesením požiadali primátora Richarda Rašiho (Smer-SD), aby začal rokovať s parkovacou spoločnosťou EEI o uzatvorení dohody o ukončení prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách 1 až 10.

Následne ju má predložiť mestskému zastupiteľstvu a vykonať úkony smerujúce k tomu, aby správu parkovania v danej lokalite prevzala právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta.

Mesto Košice 30. júla 2012 EEI prenajalo parkovacie plochy v centrálnej mestskej zóne a niektorých ďalších "vysunutých" parkoviskách.

Od 1. júla 2016 sa zóna plateného parkovania v centre mesta rozšírila o desať mestských lokalít. Košickí mestskí poslanci schválili v polovici júna 2016 spoločnosti EEI prenájom viacerých úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Tento krok sa stretol s vlnou nevôle, vznikli dve občianske iniciatívy, aktivisti zvolali viacero protestov a spísali petíciu za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice.

Mestskí poslanci sa v pondelok rozhodovali medzi šiestimi alternatívami možného ukončenia zmluvy.

Poslanec Miloš Ihnát (nezávislý) sa zaujímal o to, kto prevezme správu parkovania v meste, či to bude Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), Bytový podnik mesta Košice alebo mestská polícia. Primátor Raši na jeho otázku odpovedal, že si vie predstaviť, aby to bol DPMK.

Poslanec Igor Jutka (Šport do Košíc a na Východ) povedal, že najlepším riešením by bolo zveriť parkovanie jednému z mestských podnikov, konkrétne DPMK a nevytvárať nový podnik.

Poslanci napokon schválili variant, ktorý žiada primátora, aby začal rokovať s parkovacou spoločnosťou EEI, dohodol sa na uzatvorení dohody o ukončení prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách 1 až 10 a následne by parkovanie prevzalo mesto.

"Z môjho pohľadu je to začiatok alebo prvý krok k odchodu EEI z mesta a prebratiu parkovacieho systému mestom Košice. Nikto nespochybnil systém parkovania a to, že reguláciu parkovania zaviesť treba, pretože rezidenti by nemohli parkovať a takisto v centrálnej mestskej zóne, v historickom jadre nemôže parkovať každý. Celá politika parkovania sa zvrhla na to, že kto ho prevádzkuje a že príjem z parkovania nie je príjmom mesta. Urobili sme prvý krok k tomu, aby sme tento problém odstránili," uviedol Raši.

Ako zdôraznil, s EEI sa chcú dohodnúť, aby neskôr nemohli nastať súdne spory. "Pretože mesto Košice minimálne v dvoch prípadoch ukončilo zmluvu bez súhlasu zmluvného partnera. Raz to bolo 10 miliónov eur, takzvaná kauza Strelingstav, a bolo to ešte raz 2,5 milióna eur, takzvaná kauza OutClaim," dodal Raši.

Návrh dohody by mohli mať podľa jeho slov poslanci k dispozícii v apríli a následne od 1. augusta by parkovanie v rezidentských lokalitách 1 až 10 prevzalo mesto.

Čo sa týka ostatných lokalít, v ktorých má parkovanie na starosti EEI, mesto podľa Rašiho buď počká do skončenia zmluvy, alebo bude rokovať o prebratí celého parkovania v meste.