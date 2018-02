TASR

Dnes o 18:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenských hokejistov týral ľad, tréningy a halu si pochvaľujú

V pondelok slovenské olympijské mužstvo trénovalo neskoro večer.

Na snímke v popredí vľavo asistent trénera Vladimír Ország a vpravo útočník Ladislav Nagy, ilustračná snímka. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Pjongčang 12. februára (TASR) - Keď si tréningy pochvaľuje 38-ročný hokejista, niečo na tom bude. V pondelok slovenské olympijské mužstvo trénovalo neskoro večer a v hlavnej aréne mesta Kangnung sa nadýchalo atmosféry pred stredajším prvým zápasom s OŠ z Ruska (o 21.10). Možno aj preto asistent trénera Vladimír Országh ako exekutívny šéf preháňal hráčov v tradičných herných situáciách 2-2, 2-1, 3-2 a na rad prišli aj presilovky. "Tréningy sú tu výborné, hlavný tréner Ramsay od nás chce, aby sme išli naplno. Žiada, aby sme si najmä tesne prihrávali," referoval Ladislav Nagy.

Asistent kapitána sa len trošku posťažoval na ľad, ktorý bol horší ako predchádzajúce dva dni v tréningovej hale. "Nie je bohvieako kvalitný, ale každý ma rovnaké podmienky. Dosť je mäkký, skáče to, sú tam ryhy a uvidíme, či sa to zlepší. Ja sa už teším na prvý zápas, nech už to je," konštatoval pre TASR.

Do zápasu však bol ešte nejaký ten čas, v utorok má mužstvo ďalšiu štandardnú tréningovú jednotku. Pozitívne je, že nikto sa nesťažuje na chorobu alebo zranenie a naopak, hráčom sa v dejisku zimnej olympiády páči. "Olympijská dedina je veľmi pekná, strava je dobrá a pestrá. Prostredie je aj tu v hokejovom centre super, myslím, že každé mužstvo sa tu cíti dobre. Ľad bol dnes na konci tréningu už trochu horší, ale ľad majú všetci rovnaký," zdôraznil pre TASR Marek Ďaloga.

O čo vlastne s ľadom išlo, rozmenil na drobné Peter Ölvecký: "Bol som celkom prekvapený, že bol v prvé dni celkom dobrý. Dnes sme boli trochu zaskočení, ako mäkol, možno je to tým teplom, keď sme všetci trénovali a teda aj viac vypotili. Bolo to strašne hrboľaté. Ale takéto podmienky majú všetci súperi a iste to nie je dôvod na nejaké výhovorky."

Šéftréner Craig Ramsay v pondelok rozdelil úlohy, monitoroval tréning a konzultoval jeho sekvencie s kompletným 25-členným hráčskym personálom.