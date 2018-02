TASR

Dnes o 18:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Odštartovala Valentínska kvapka krvi, cieľom je prilákať prvodarcov

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. februára (TASR) – Na území celej krajiny začala v pondelok tradičná kampaň Valentínska kvapka krvi. TASR o tom informovala Silvia Kostelná zo Slovenského Červeného kríža (SČK), ktorý kampaň v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizuje. Jej cieľom je hlavne vyzvať mladých ľudí, aby darovali krv a získať z ich radov prvodarcov.

Verejnosť sa do kampane môže zapojiť na celom Slovensku darovaním krvi na odberových miestach národnej transfúznej služby, na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc a na mobilných odberoch. Kampaň potrvá päť týždňov, teda do 16. marca.

Do druhej najväčšej náborovej kampane SČK, ktorá je už tradične spojená s Dňom zaľúbených, sa za uplynulých päť rokov zapojilo 130.645 dobrovoľných darcov, z toho bolo 23.420 prvodarcov. "Tento rok máme 23. ročník kampane. Vždy je podstatou prilákať a povzbudiť ľudí, aby sa na chvíľku zastavili a venovali trocha svojho času pre dobrú vec. Darovanie krvi je jednoduché a pritom nenahraditeľné," povedala generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.

Deň pred darovaním by sa nemal piť alkohol a človek by sa nemal vystavovať ani zvýšenej fyzickej záťaži. Ženy môžu darovať krv každé štyri mesiace, muži raz za štvrťrok. Za najvzácnejších darcov sa považujú tí s negatívnym Rh faktorom krvi.

Aj topoľčianska nemocnica organizuje valentínske darovanie krvi

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany organizuje v stredu 14. februára valentínske darovanie krvi. Záujemcovia môžu prísť darovať krv na hematologicko-transfúziologické oddelenie topoľčianskej nemocnice od 06.30 do 09.00 h. Darcovia dostanú po odbere sladkú odmenu, čokoládové srdiečko s poďakovaním nemocnice, informovala nemocnica. Topoľčianska nemocnica zásobuje krvou nielen pacientov na svojich oddeleniach, ale v prípade potreby aj pacientov v nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda.

Darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, pri opakovanom darovaní do 65 rokov. Podmienkou je váha nad 50 kilogramov. Muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka, ženy maximálne trikrát do roka. Krv darcov potrebujú ťažko chorí onkologickí pacienti, matky po komplikovanom pôrode, pacienti po ťažkom krvácaní či pacienti pred náročnou operáciou.