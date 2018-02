TASR

Včera o 15:58 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Murínová verí, že ku Kuzminovej sa pridajú aj mladšie kolegyne

Kuzminovej bežecká fazóna bola opäť bezkonkurenčná, no s mankom zo šprintu a štyrmi trestnými okruhmi to na Lauru Dahlmeierovú nestačilo.

Anna Murínová, archívna snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Pjongčang 12. februára (TASR) - Pre Anastasiu Kuzminovú to za striebrom na ZOH 2018 v Pjongčangu bola skutočná stíhacia jazda. Kým v predchádzajúcich olympijských súťažiach v tejto disciplíne hájila vedúcu priečku po šprinte, v pondelok začala prenasledovať súperky z trinásteho miesta. Na druhé sa prebojovala, hoci mala horšiu východiskovú pozíciu z dvoch slovenských biatlonistiek na štarte.

Jedenásta zo šprintu Paulína Fialková si pripísala až osem streleckých chýb a s takouto bilanciou nemohla pomýšľať na udržanie či dokonca zlepšenie umiestnenia. Reprezentačná trénerka Anna Murínová po Fialkovej 38. priečke verí, že ďalšie vystúpenia v Pjongčangu nebudú zo slovenského pohľadu iba o 33-ročnej Kuzminovej: "Bolo to ťažké predovšetkým na strelnici, ale myslím si, že Nasťa podala naozaj pekný výkon. Medaila je krásna, druhé miesto je úplne super. Medaila sa očakávala, je dobré, že 'padla' už v druhých pretekoch, určite sa teraz bude ľahšie dýchať. Tešíme sa a veríme, že aj mladšie dievčatá ukážu, že vedia zabojovať."

Kuzminovej bežecká fazóna bola opäť bezkonkurenčná, no s mankom zo šprintu a štyrmi trestnými okruhmi to na Lauru Dahlmeierovú nestačilo. "Cítila som sa silná, Laura je však veľmi dobrá na trati i na strelnici. Snažila som sa urobiť maximum, čo bolo v mojich silách. Vedela som, že lyže mi idú veľmi dobre, ale streľba bola v pondelok rozhodujúca," povedala Kuzminová. Trénerka Murínová súhlasila s jej tvrdením: "V pondelok to nebolo o trati, ale o šťastí na strelnici, opäť to na nej bola lotéria."

Na lotériu doplatila Fialková na všetkých štyroch položkách - rovnomerne dvoma nesklopenými terčmi na každej z nich. Na stíhacie preteky nastúpila s doznievajúcimi zdravotnými ťažkosťami. Spoločne s Kuzminovou, ktorej stíhacie tempo muselo byť maximálne od štartu až po cieľovú pásku, budú mať zrejme v utorok voľnejší deň. Už v stredu sú totiž na programe vytrvalostné preteky na pätnásť kilometrov: "Nasti určite zvýšili sily aj do ďalších pretekov. Myslím si, že s Paulínou sme na tom boli zdravotne podobne ako v šprinte, aj keď určite o niečo lepšie. Niekto bude mať v utorok voľno, kto nesúťažil, bude trénovať. Dúfame, že sa zmení počasie, lebo, žiaľ, je to skôr o šťastí a nie o tom, čo sme trénovali štyri roky."

Mladšia z dvojice slovenských reprezentantiek v stíhačke sa, pochopiteľne, tešila zo strieborného úspechu skúsenejšej kolegyne. Ani jej vlastné nevydarené predstavenie príliš nepokazilo náladu: "Nedokázala som s tým spraviť nič lepšie. Nebudem dlho smutná, v pondelok sa mohlo stať každému, že zastrieľa takto. Asi mi nebolo naklonené šťastie. Nevedela som správne reagovať, možno som to mala nechať tak a ísť na náhodu, nelámať si hlavu, ako a koľko 'cvakať'. Musím si najskôr oddýchnuť, lebo tieto dva dni boli náročné, najmä pre chorobu. Budem sa snažiť skoncentrovať na vytrvalostné preteky, dúfam, že tam to už nebude také veterné."

vyslaní redaktori TASR ak ph