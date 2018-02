TASR

Autor pamätníka padlým v Nitre prišiel priamo z frontu

Umelec Alexander Finta sa narodil v roku 1881 v maďarskom meste Túrkeve. Po štúdiu umenia v Budapešti získaval skúsenosti vo Florencii u Adolfa Hildebranda a neskôr u Augusta Rodina.

Nitra 12. februára (TASR) - Pomník padlým hrdinom v prvej svetovej vojne v Mestskom parku na Sihoti v Nitre patrí podľa historikov k prvým pamätníkom svojho druhu postaveným na našom území. Slávnostne bol odhalený 29. septembra 1918, ešte v čase prebiehajúcich bojov a existencie rakúsko-uhorskej monarchie.

Podľa údajov z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Nitre získala Nitrianska župa financie na jeho realizáciu z verejnej zbierky. Pomník i so súsoším je dielom svetoznámeho sochára uhorského pôvodu Alexandra Fintu, ktorý na jeho návrhu začal pracovať už v roku 1917.

Alexander Finta sa narodil v roku 1881 v maďarskom meste Túrkeve. Po štúdiu umenia v Budapešti získaval skúsenosti vo Florencii u Adolfa Hildebranda a neskôr u Augusta Rodina. Zaujímavosťou je, že pri stvárňovaní sochy v mramore podľa hlineného modelu majstrovi pomáhal aj o niečo mladší slovenský sochár Július Bártfay. „Umelci sa ako vojaci spoznali v nitrianskych kasárňach, kam sa Finta dostal po zranení na balkánskom fronte,“ uvádza KPÚ v Nitre.

Na umelecké stvárnenie témy i samotnú výstavbu pomníka dohliadala komisia, ktorej predsedom bol vtedajší hlavný župan Július Jánoky-Madocsány. Patronát nad výstavbou pomníka prevzal nitriansky biskup Viliam Batthyány. „Realisticky stvárnené súsošie zachytáva moment, keď Spasiteľ do náručia zachytáva chabnúce telo umierajúceho vojaka, ktorý svoj život obetoval za kresťanskú vlasť. Téma Krista, prijímajúceho dušu hrdinského vojaka, sa stala jednou z najpreferovanejších v rámci povojnovej pomníkovej tvorby v teritóriu zaniknutého Uhorského kráľovstva,“ konštatujú odborníci z KPÚ v Nitre

Okrem Nitry vytvoril Finta pomníky padlým aj v Piešťanoch a v Malženiciach. Po prvej svetovej vojne v roku 1919 emigroval do Brazílie, kde žil a tvoril v meste Rio de Janeiro. Aby unikol epidémii žltej zimnice odišiel v roku 1924 do Spojených štátov amerických. Tu popri svojej čisto umeleckej tvorbe pracoval aj pre filmovú spoločnosť 20th Century Fox.

Jeho sochárske práce sú uchovávané v zbierkach Magyar Nemzeti Galérie v Budapešti či v Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Finta nebol iba sochárom, ale aj ilustrátorom, básnikom a novinárom. Po druhej svetovej vojne sa presťahoval do Los Angeles. Zomrel 13. augusta 1958.