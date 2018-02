TASR

Holandská rýchlokorčuliarka Wüstová získala zlato na 1500 m

Správu budeme aktualizovať.

Irene Wüstová, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 12. februára (TASR) - Holandská rýchlokorčuliarka Ireen Wüstová vyhrala pondelňajšie preteky žien na 1500 m na zimných olympijských hrách v Pjongčangu časom 1:54,35 min. Striebro získala Japonka Miho Takagiová (+0,20 s) a bronz ďalšia reprezentantka "oranjes" Marrit Leenstrová (+0,91 a).

Tridsaťjedenročná Wüstová získala už svoje piate olympijské zlato, celkovo desiatu medailu spod piatich kruhov (5-4-1) a je tak najúspešnejšia olympionička svojej krajiny v histórii. Na ovále v pobrežnom klastri Kangnung už predtým získala striebro na 3000 m trati, keď len tesne nestačila na najvyššiu priečku. "Najskôr som to musela v sebe spracovať. Trochu to trvalo, kým som sa uspokojila so striebornou medailou. Aj preto som chcela na 1500 m trati za každú cenu zlato," povedala.