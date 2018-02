TASR

Dnes o 15:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokejisti SR v Kangnungu sú nadšení Kuzminovej behom

Slovenskí hokejisti, ktorí boli v sobotu povzbudzovať na biatlonovom šprinte, museli počas pondelkovej stíhačky trénovať v ich olympijskej aréne v Kangnungu.

Slovenskí hokejisti, ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Pjongčang 12. februára (TASR) - Fakt? Super! To bola reakcia Ladislava Nagya, ktorý z tréningového ľadu schádzal ako druhý a ešte sa mu nedostala informácia o striebornej Anastasii Kuzminovej. Slovenskí hokejisti, ktorí boli v sobotu povzbudzovať na biatlonovom šprinte, museli počas pondelkovej stíhačky trénovať v ich olympijskej aréne v Kangnungu.

Nagy sa následne v mixzóne povyzvedal viac a pre TASR konštatoval: "Tak jej gratulujem, ona bola tuším trinásta a takto to stiahla, proste krása ako ona beží. Takže keby ešte trochu lepšie zastrieľala, mohla byť aj zlatá. Ja som teda takto nikdy nestrieľal a neviem to tak posúdiť. No predvčerom som zažil, ako sa dievčatám zle strieľalo v tej zime a v tom vetre, takže to je aj veľa o šťastí a určite Nasťa nebola z tých vyvolených. O to väčšia krása, že má striebro."

Peter Ölvecký už na ľade čosi započul: "Chalani hovorili, že skončila druhá, tak asi jej to behá. Ale biatlon je aj o streľbe a v šprinte sme videli, že to dievčatá mali ozaj ťažké. A v tom vetre ani behať nie je nič príjemné. A vieme, že ona je v tom behu najlepšia biatlonistka sveta a dnes to teda asi opäť dokázala."

Na pondelkovom tréningu bolo niekoľko zahraničných médií, nejaké české, ruské a domáce. Predovšetkým televízie riadne "vyžmýkali" Dominika Graňáka. Ten ani nemal čas poriadne registrovať iné udalosti. "Dnes bol znovu biatlon, však? Druhá? Gratulujem, paráda," povedal pre TASR. Naživo by iste radšej videl jej strieborné vystúpenie v stíhačke ako vetrom týraný šprint, ale: "Nič to, hlavne že sa jej to podarilo."

Čo čert nechcel, biatlonová vytrvalka v stredu koliduje s prvým zápasom slovenských hokejistov. A aj keď sú jej fanúšikovia, tretia súťaž by ich nemala rozptyľovať. "Veru, nemala by. Na diaľku držíme Nasti i ostatným našim športovcom palce, ale to už bude čas maximálneho sústredenia na naše poslanie," zdôraznil Graňák.