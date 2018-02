TASR

ZOH: Kanaďan Vey prekonal drámu, pre mamu i Kanadu chce medailu

Jeho otca uznali vinného z prípravy vraždy manželky a Veyovej mamy Brigitte.

Linden Vey v drese Vancouvru. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 12. februára (TASR) - V olympijskom tíme Kanady sa v Pjongčangu predstaví aj útočník Linden Vey, ktorý sa pred dvomi rokmi musel vyrovnať so šokujúcim prípadom v rodine. Jeho otca uznali vinného z prípravy vraždy manželky a Veyovej mamy Brigitte.

Vraždiaci plán pomohla odhaliť samotná Brigitte Veyová, ktorá natočila rozhovor svojho manžela s jeho milenkou Angelou Nicholsonovou, ktorá rovnako plánovala zavraždiť svojho už bývalého manžela. Veyova matka odniesla nahrávku na políciu. "Váš život sa roky uberá nejakým smerom a jedného dňa sa zobudíte a všetko je úplne inak. Také čosi vám poriadne zmení život. Nemôžete sa s plným vedomím sústrediť na hokej," povedal vtedy Vey pre kanadské médiá. Jeho otca napokon odsúdili aj s milenkou na tri roky pre prípravu vraždy. Veyova matka mala s pomocou svojho manžela zhorieť pri požiari. Milenka jeho otca Angela Nicholsonová chcela drogami omámiť svojho exmanžela a následne zosnovať jeho zmiznutie.

Dvadsaťšesťročného hokejistu draftoval vo roku 2009 Los Angeles Kings, v drese "kráľov" aj o päť rokov neskôr debutoval v NHL. Potom ho vymenili do Vancouveru Canucks a v sezóne 2015/16 putoval do Calgary. V tej dobe aj vinou rodinnej drámy začala jeho výkonnosť klesať. "V živote musíte prekonať rôzne veci. Ja som trpel ako kôň, aj keď som neurobil nič zlé," povedal Vey pre denník Sportbladet po pondelňajšom prípravnom zápase Kanady so Švédskom na ZOH v Pjongčangu.

Aby na celú vec zabudol, prijal pred začiatkom prebiehajúcej sezóny ponuku z Európy. Za Barys Astana odohral v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) 50 zápasov, v ktorých nazbieral 52 bodov (17+35). Kazašský tím však stratil šancu na play off a tak sa pred koncom prestupového obdobia dohodol Vey so švajčiarskym Zürich Lions. Na ZOH bude kanadského útočníka podporovať aj jeho matka Brigitte. "Olympiáda je úžasná, som rád, že ju mama uvidí. Mám pocit, že som tu za celú Kanadu. Aj mame, aj svojej krajine by som chcel dať medailu," povedal Vey, ktorý by po sezóne rád zostal v Európe, pretože je o neho veľký záujem a na starom kontinente sa páči aj jeho manželke.