Dominika Dobrocká

Ten najkrajší dôkaz materinskej lásky: Žena vynosila svojmu synovi dieťa

Obeta pre milovaných. Matka svojmu synovi vynosila dieťa.

ARKANSAS 12. februára - V živote musia niektoré páry prijať fakt, že aj keď túžia po bábätku, nie je im to dopriate. Nie je však všetkým dňom koniec a riešenia existujú. V takejto situácii sa ocitli aj 29-ročná Kayla Jonesová s manželom Codym. Keď mala Kayla 17 rokov podstúpila čiastočnú hysterektómiu a jej sen o dieťatku sa takmer rozpadol. „Moje vaječníky nemuseli odstrániť, takže stále môžem mať svoje biologické dieťa. Moje telo však nedokáže dieťatko vynosiť samo,“ opísala svoju situáciu Kayla.

Manželia sa preto rozhodli o náhradnú matku. Hľadanie vhodnej kandidátky sa nedarilo a tak manželia pristúpili na šialený nápad Codyho matky Patty. „Môj manžel a ja sme sa vzali v roku 2012. Moja svokra odvtedy vždy žartovala, že bude našou náhradníčkou,“ spomína Kayla. Pár sa stretol s mnohými skeptickými lekármi a Patty sa musela podrobiť mnohým vyšetreniam. Na prvýkrát sa to nepodarilo, potom však prišiel zázrak. Máj 2017 bol pre rodinu ten najšťastnejší mesiac. „Zistili sme, že sme tehotné!“

Po 7 mesiacoch na svet prišiel maličký chlapec menom Kross Allen Jones. Patty svojho vnúčika porodila cisárskym rezom. Kayla si spolu s manželom uvedomujú, čo všetko si Patty musela vytrpieť ale všetci sa zhodujú, že to stálo za to. To, či by v budúcnosti chceli rozšíriť rodinu rovnakým spôsobom, nateraz šťastní rodičia nekomentujú. Najväčšou hrdinkou celého príbehu sa samozrejme stala babička Patty. „Patty je skvelá! Hovorí, že sa cíti požehnaná, že bola schopná prekonať túto cestu. Kross je zdravý a príbeh má naozaj šťastný koniec,“ uzatvára Kayla.