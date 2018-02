TASR

Američanky postúpili do semifinále Fed Cupu

Rozhodujúci tretí bod získala Venus Williamsová po výhre nad Holanďankou Richel Hogenkampovou.

Americké sesterské duo Venus Williamsová (vľavo) a Serena Williamsová počas zápasu štvorhry vo štvrťfinále svetovej skupiny Pohára federácie USA - Holandsko v Asheville 11. februára 2018. — Foto: TASR/AP

Bratislava 12. februára (TASR) - Tenistky Česka postúpili do semifinále Pohára federácie, keď po úvodnej nedeľňajšej dvojhre vedú v pražskej 02 Aréne nad Švajčiarskom 3:0. O rozhodujúci bod sa postarala Petra Kvitová, ktorá zdolala Belindu Bencicovú v dvoch setoch 6:2, 6:4.

Druhá nedeľňajšia dvojhra sa už nehrala, ale vo štvorhre uspeli Švajčiarky a stanovili konečný výsledok 3:1 pre domáce. Češky sa v boji o finále stretnú s Nemeckom, ktoré vyhralo v Bielorusku 3:2.

Nemky vo štvrťfinále zdolali vlaňajšieho finalistu Bielorusko. Rozhodujúci bod získal vo štvorhre nemecký pár Anna-Lena Grönefeldová, Tatjana Mariová, ktorý zdolal bieloruskú dvojicu Lidzija Marozavová, Aryna Sabalenková 6:7, 7:5, 6:4.

Do elitného kvarteta postúpili aj tenistky Francúzska, ktoré vo štvrťfinále zdolali Belgicko 3:2. Rozhodujúci bod vybojovala vo štvorhre dvojica Amandine Hessová, Kristina Mladenovicová, ktorá zdolala belgický pár Kirsten Flipkensová, Elise Mertensová 6:4, 2:6, 6:2.

Do semifinále proti Francúzkam sa kvalifikovali aj Američanky, keď rozhodujúci tretí bod získala Venus Williamsová po výhre nad Holanďankou Richel Hogenkampovou 7:5 a 6:1.

Štvrťfinále svetovej skupiny Pohára federácie Praha ČR - Švajčiarsko 3:1 - konečný výsledok Petra Kvitová - Viktorija Golubicová 6:2, 1:6, 6:3 Barbora Strýcová - Belinda Bencicová 6:2, 6:4 Kvitová - Bencicová 6:2, 6:4 Lucia Šafářová, Barbora Strýcová - Timea Bacsinszká, Jil Belen Teichmennová 6:1, 4:6, 8:10 Minsk Bielorusko - Nemecko 2:3 Vera Lapková - Tatjana Mariová 4:6, 7:5, 0:6 Aryna Sabalenková - Antonia Lottnerová 6:3, 5:7, 6:2 Lidzija Marozavová, Aryna Sabalenková - Anna-Lena Grönefeldová, Tatjana Mariová 7:6 (4), 5:7, 4:6 La Roche-sur-Yvon Francúzsko - Belgicko 3:2 Kristina Mladenovicová - Elise Mertensová 6:4, 6:4 Pauline Parmentierová - Alison Van Uytvancková 1:6, 3:6 Amandine Hessová, Kristina Mladenovicová - Kirsten Flipkensová, Elise Mertensová 6:4, 2:6, 6:2 Ashveville USA - Holandsko 3:1 - konečný výsledok Venus Williamsová - Richel Hogenkampová 7:5, 6:1 Serena Williamsová, Venus Williamsová - Lesley Kerkhoveová, Demi Schuursová 2:6, 3:6

Serena Williamsová sa vrátila prehrou vo štvorhre

Americká tenistka Serena Williamsová prehrala svoj prvý súťažný zápas po pôrode. Na záver zápasu štvrťfinále svetovej skupiny Pohára federácie podľahla so sestrou Venus vo štvorhre holandskej dvojici Lesley Kerkhoveová, Demi Schuursová vo dvoch setoch 2:6, 3:6.

Američanky mali už predtým istý postup do semifinále proti Francúzsku. O úspech obhajkýň trofeje sa zaslúžila dvoma bodmi Venus Williamsová a jednou vyhranou dvojhrou CoCo Vandewegheová. "Ak mám byť úprimná, cítim sa oveľa lepšie, než som predpokladala," citovala agentúra AP Serenu Williamsovú. "Je to prvýkrát, čo cestujem s bábätkom. Bolo to náročné. Môžem povedať len toľko, že sa budem snažiť zlepšovať," dodala bývalá svetová jednotka.

Tridsaťšesťročná Serena Williamsová sa naposledy predstavila v súťažnom zápase pred rokom na Australian Open, kde získala už svoj 23. grandslamový titul. Až potom prezradila, že je tehotná a 1. septembra sa jej narodila dcérka Alexis Olympia. Deň pred Silvestrom odohrala exhibičný zápas v Abú Zabí, ale na obhajobu titulu v Melbourne si ešte netrúfla. Na okruh WTA by sa mala vrátiť v marci v Indian Wells.