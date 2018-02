TASR

Dnes o 08:32 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Lipták pochválil Čepelovú i Kužmovú, na baráž chce zlomiť aj Cibulkovú

Víťazstvo nad Ruskom je podľa trénera Mateja Liptáka historickým dňom pre slovenský tenis.

Na snímke radosť z víťazstva slovenského fedcupového tímu nad Ruskom v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 11. februára 2018 v Bratislave. Na snímke zľava Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková, kapitán tímu Matej Lipták, Jana Čepelová a Anna - Karolína Schmiedlová. Slovensko zvíťazilo 3:1. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 12. februára (TASR) - Na štvrtý pokus sa slovenské tenistky dočkali. Po prvý raz v Pohári federácie získali skalp Ruska a po triumfe 4:1 budú v apríli bojovať o návrat do svetovej skupiny. Tím kapitána Mateja Liptáka sa v bratislavskom NTC dokázal vyrovnať s absenciou Dominiky Cibulkovej i zdravotnými problémami Magdalény Rybárikovej, ktorá pre bolesti chrbta nenastúpila na úvodnú nedeľňajšiu dvojhru.

Zabrali mladé hráčky - Jana Čepelová i fedcupová debutantka Viktória Kužmová. Lipták obe Košičanky pochválil za to, že dali do zápasov všetko a získali dva dôležité body. "Janka bola proti Natalii Vichľancevovej outsiderka, no podala výborný výkon a pokorila veľmi kvalitnú hráčku. Viky Kužmová zasa bola proti 16-ročnej Anastasii Potapovovej jasnou favoritkou a mala šancu získať rozhodujúci tretí bod. Pre hráčku, ktorá proti Ruskám debutovala vo Fed Cupe, nebolo ľahké zvládnuť mentálne túto situáciu. Viky to však dokázala, čo je veľká devíza do budúcnosti."

Po sobote mohli Rusky viesť 2:0. Svetová osemnástka Rybáriková však otočila zápas s Annou Kalinskou, v ktorom prehrávala 5:7, 1:3. "Vo Fed Cupe neexistujú rebríčky a všetko sa odvíja od toho, aký výkon podajú hráčky na kurte. Kalinská určite nehrala na úrovni 140. hráčky rebríčka WTA, bola na súperku výborne pripravená. Treba priznať, že Magda ušla hrobárovi z lopaty, ale v koncovkách setov zúročila svoje skúsenosti. Rozhodlo to, že hrá sebavedomo a má systém, ktorým vie narúšať hru protivníčok."

Podľa Liptáka je víťazstvo nad Ruskom historickým dňom pre slovenský tenis. "Po prvý raz v 25-ročnej ére samostatnosti sme vo Fed Cupe či Davis Cupe zdolali tenisovú zbornú. Veľakrát sme boli blízko k víťazstvu, v roku 2013 v semifinále svetovej skupiny v moskovskom Krylatskom sme viedli po úvodných dvojhrách 2:0, no Rusky napokon zápas otočili. Pred bratislavským duelom sme možno boli mierni favoriti, ale očakával som, že to bude náročné a vyrovnané, čo sa aj potvrdilo. Rusko prišlo síce s mladými hráčkami, no myslím si, že mnohé z nich budú raz hviezdami ženského tenisu."

Súperky v baráži o elitnú osmičku (21.-22. apríla) spoznajú Slovenky v utorok 13. februára o 11.00 SEČ, keď je v londýnskej centrále ITF na programe žreb. S najväčšou pravdepodobnosťou budú figurovať medzi nenasadenými tímami a narazia na jedného z kvarteta Švajčiarsko, Bielorusko, Belgicko, Holandsko. Doma by hrali iba so Švajčiarkami. "Urobím všetko pre to, aby sme v baráži nastúpili v čo najsilnejšom zložení a aby sme zvolili správny povrch, ak budeme mať tú možnosť. Vyzerá to zatiaľ tak, že s tromi súpermi by sme hrali vonku. Pokiaľ bude Dominika Cibulková pripravená, tak určite bude v tíme, lebo je to naša opora. Budem sa snažiť zlomiť ju, aby hrala. Keď k nej pridáme mladé hráčky, tak to družstvo je naozaj silné," dodal Lipták.

Ohlasy ruských médií

sport-express.ru: "Anastasii Myskinovej experiment s mladým tímom nevyšiel. Rusky budú po prehre 1:4 so Slovenskom bojovať iba o záchranu v II. svetovej skupine Pohára federácie."

Gazeta.ru: "Ruská zborná sa musela skloniť pred umením slovenských tenistiek."

tennis-russia.ru: "Fedcupový zápas v Bratislave sa skončil jasným triumfom domácich Sloveniek."

Sovetsky Sport: "Rusko v tejto sezóne nepostúpi do svetovej skupiny Pohára federácie. O všetkom definitívne rozhodla prehra 16-ročnej debutantky Anastasii Potapovovej s Viktóriou Kužmovou."

Rossiskaja Gazeta: "Omladený ruský fedcupový tím nestačil na Slovenky. Rozhodujúci tretí bod pre domáce družstvo získala v Bratislave Viktória Kužmová."