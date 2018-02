TASR

Medlová sa musí tešiť na Big Air: Už nemám na výber

Kvalifikácia je naplánovaná na pondelok 19. februára, finále na piatok 23. februára.

Na snímke slovenská snoubordistka Klaudia Medlová schádza po páde v prvom kole pretekov slopestyle počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu, 12. februára 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 12. februára (TASR) - Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová sa na zimných olympijských hrách v Pjongčangu viac tešila na disciplínu slopestyle. Teraz jej však zostáva tešiť sa na Big Air, keďže radosť z pondelňajšej súťaže jej zobrali poveternostné podmienky.

Všetko sa však pre slovenskú reprezentantku nezačalo najhoršie, úvod prvej jazdy ocenil aj komentátor v Snežnom parku Phoenix. "Klaudia, vyzeralo to tak dobre..." Lenže, nasledoval pád, ktorý Medlová zopakovala aj v druhej jazde a pri svojej olympijskej premiére obsadila 24. priečku. "Nemám dobré dojmy, pretože sa to nedá za takýchto podmienok. Niekomu fúkne, niekomu nie, nie je to vôbec fér. Na tréningu a po jeho skončení bolo fajn a vôbec nefúkalo, ale vydržalo to iba pár jázd a potom sa to znova zmenilo. Nebolo to o nič lepšie ako v sobotu, ráno sme čakali hodinu a pol, či sa to vôbec uskutoční."

Podľa Medlovej by bola väčšina pretekárok za preloženie, ktoré však pre striktný program nebolo možné. Snoubordistky nemali na slopestyle k dispozícii náhradný deň pre prípad nepriaznivého počasia, a pokiaľ by sa nesúťažilo v pondelok, táto disciplína by sa nekonala vôbec: "Všetko bolo presne naplánované pre televízie. Pritom práve toto je disciplína, kde sme mali mať pár dní na preloženie." Jazdy bez pádov boli ojedinelé, niektoré súperky sa na rozdiel od Slovenky rozhodli úplne eliminovať riziko. Napríklad Kanaďanka Spencer O'Brienová dokonca vo svojej druhej jazde zabrzdila tesne pred jedným z väčších skokov a napokon ho obišla: "Išla som naplno, aj keď som cítila, že nemám rýchlosť, pustila som sa do toho." Slopestylové trate sú jedinečné a poznávacím znakom tej olympijskej boli krátke rozstupy medzi jednotlivými prekážkami. Každý prvok tak bolo potrebné perfektne ustáť a plynule pokračovať na ďalší skok. "Táto trať bola najnáročnejšia, také veľké zábradlia nie sú nikde. Keď len málinko fúklo, nebola šanca doletieť do dopadu, a už sa nedal ukázať lepší trik," vysvetlila Medlová.

Za vhodných okolností sa dá slopestyle prejsť nespočetným množstvom spôsobom, ktoré ponúkajú tri platformy s rôznymi zábradliami a tri väčšie skoky. Slobodu a kreativitu však obmedzoval vietor, odvážnejšie skoky sa mohli skončiť aj zranením. Medlová si odtrpí poudieraný chrbát, no do vystúpení v Big Air má dostatok času na zotavenie. Kvalifikácia je naplánovaná na pondelok 19. februára, finále na piatok 23. februára: "Musím sa sústrediť na Big Air, už nemám na výber, slopestyle sa skončil. Uvidím, ako sa budem cítiť, a aké budú podmienky. Tiež by sme mali mať tri dni tréningu, pritom na Big Air nám netreba až toľko, keďže je to o jednom skoku. Práveže na takúto trať nám treba viac ako tri dni a navyše ani to neboli celé tri dni. Stihli sme dvanásť jázd? Treba sa zžiť s traťou, je ťažké sústrediť sa na každú prekážku zhora dole."

Slovensko má za sebou jedinú súťaž v Snežnom parku Phoenix, keďže druhá Medlovej disciplína bude v Alpensii. Medzi fanúšikmi bolo aj viacero slovenských vlajok, reprezentantku prišiel povzbudiť i prezident SR Andrej Kiska: "Stretli sme sa, povedal mi, že nevadí, boli zlé podmienky. Na Big Air už nezostane, lebo odchádza. Som veľmi rada, že prišiel."

