TASR

Dnes o 08:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vlhovej obrák preložili na štvrtok, Medlovú posúvali

Mrazivé počasie a predovšetkým nepríjemný nárazový vietor robí starosti organizátorom všetkých podujatí okolo horského rezortu Alpensia.

Bránky obrovského slalomu žien, ktorý z dôvodu silného vetra preložili na iný termín v horskom rezorte Alpensia na ZOH v Pjončangu 12. februára 2018.Na štart obrovského slalomu sa chystali Petra Vlhová s číslom 8, Soňa Moravčíková (39.) a Barbara Kantorová (58.). — Foto: TASR/AP

Pjongčang 12. februára (TASR) - Pondelkový obrovský slalom žien na ZOH v Pjongčangu zrušili a preložili na štvrtok. Dôvodom bol silný vietor, ktorý by neumožnil regulárny priebeh súťaže.

Mrazivé počasie a predovšetkým nepríjemný nárazový vietor robí starosti organizátorom všetkých podujatí okolo horského rezortu Alpensia. Medzitým v pondelok v Snežnom parku Phoenix o hodinu posunuli štart súťaže v slopestyle so slovenskou snoubordistkou Klaudiou Medlovou. V nedeľu v Čongsone zrušili zjazd mužov a presunuli ho na štvrtok, tým pádom super-G mužov posunuli na piatok. Vo štvrtok sa 1. kolo "obráku" pôjde o 9.30 h, druhé o 13.15 a medzitým o 11.00 zjazd, takže v jeden deň dve nahrádzané súťaže.

Obrovský slalom v Jangpchjongu tak mal byť prvou súťažou v alpských lyžiarskych disciplínach, ale ani druhý pokus odpichnúť zjazdársky program nevyšiel. Na štart obrovského slalomu sa chystali Petra Vlhová s číslom 8, Soňa Moravčíková (39.) a Barbara Kantorová (58.). Pre Vlhovú a ďalšie špičkové pretekárky v oboch točivých disciplínach je to náročná situácia, lebo deň predtým je na programe slalom. Podľa Mateja Gemzu, asistenta jej šéftrénera si však z toho až takú hlavu nerobila. "Išla sa zohriať a prezliecť na izbu a popoludní ide trénovať slalom. Zobrala to úplne normálne, je na takéto situácie zvyknutá. Hneď po tom, ako odvolali preteky, podarilo sa nám vybaviť tréning na trati slalomu. Podvečer už len regenerácia," informoval TASR.

Predsa však iné sú podujatia Svetového pohára ako olympijské jednorázovky raz za štyri roky: "Áno, je to trochu iné, lebo ide o to ako ďalej, ako nám nahustia program a či sa opäť niečo neudeje. Nie je to optimálne dva dni po sebe, napríklad ani pre čas na regeneráciu, ale týka sa to aj iných pretekárok a ako som povedal, je to v našom športe bežné. Keď prší alebo fúka, tak sa všetko mení."

Počasie sa podľa meteorológov nechystá spolupracovať ani v ďalšie dni, v stredu má byť síce teplejšie, ale vietor možno ešte zosilnie. To je pohroma aj pre regulárnosť slalomu, aj keď táto disciplína je najmenej citlivá na vrtochy počasia. Ak by sa ale poveternostné tendencie nezmenili, ohrozený by bol aj nový termín "obráku", kde vietor narobí riadnu šarapatu a tréner Gemza v tejto súvislosti konštatoval: "Ani dnes tie podmienky neboli až také zúfalé, je pomerne jasno, len ten vietor je nárazový. To znamená, že každá pretekárka by mala iné podmienky. Jednej by fúkalo viac, inej menej a tie časové rozdiely by mohli byť neovplyvniteľné výkonnosťou pretekárok."

