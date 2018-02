TASR

Dnes o 08:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Snoubordistka Medlová po pádoch v slopestyle: Večer to bude bolieť

Slovenskej reprezentantke nevyšla ani jedna z dvoch finálových jázd.

Na snímke slovenská snoubordistka Klaudia Medlová v tréningovej jazde slopestyle počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu, 12. februára 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 12. februára (TASR) - Americká snoubordistka Jamie Andersonová obhájila na ZOH v Pjongčangu v disciplíne slopestyle zlatú medailu zo Soči 2014. V Snehovom parku Phoenix triumfovala vďaka výkonu v prvej finálovej jazde, v ktorej dostala od rozhodcov známku 83,00 bodu. Striebro získala Kanaďanka Laurie Blouinová (76,33), bronz si vybojovala Fínka Enni Rukajärviová (75,38). Slovenská reprezentantka Klaudia Medlová obsadila pri svojom olympijskom debute 24. miesto so ziskom 34,00 b., keď jej nevyšla ani jedna z dvoch finálových jázd, v oboch doplatila na pády v dôsledku silného vetra.

Program súťaže narušilo nepriaznivé počasie, vietor najprv odvial kvalifikáciu a v pondelok to nevyzeralo ružovo ani s dvojkolovým finále, v ktorom sa predstavili všetky pretekárky. Pre silný vietor začiatok 1. kola odložili o hodinu a štvrť, jury napokon povolila štart o 3.15 SEČ. Už na jazdách prvých pretekárok bolo ale vidno, že vietor im nedovolí podať maximálny výkon. Obrovské problémy mali pri skokoch, nemohli dokončiť plánované triky a veľké ťažkosti mali aj pri dopadoch. Medlovej so štartovým číslom tri vyšli prvé dva triky, pri prvom skoku však nezvládla dopad a nepríjemne spadla na chrbát. Otrasená dokončila jazdu, ktorú rozhodcovia ohodnotili známkou 26,16. Priebežne jej patrilo 23. miesto, spoliehala sa tak na 2. kolo, do ktorého postúpilo všetkých 25 pretekárok. Po pádoch prvých štartujúcich ďalšie snoubordistky radšej vynechávali skoky, alebo miernili svoje piruety. Najlepšie sa s náročnými podmienkami popasovala Andersonová, ktorá za prvú jazdu získala 83,00 bodu. Na priebežnej druhej priečke figurovala Nórka Silje Norendalová (73,91), tretia bola po 1. kole Američanka Jessika Jensonová (72,26).

Medlovej nevyšla ani druhá jazda. Zvolila si v nej strednú cestu a obtiažnejšie skoky. Pri prvom iba tesne ustála dopad, pri druhom však už nasledoval pád a tak ďalší vynechala. V porovnaní s prvou jazdou to bol lepší výkon, ale celkovo bolo 24. miesto ďaleko od jej predstáv. "Išla som naplno, cítila som, že nemám rýchlosť, ale pustila som sa do toho. Som v pohode, večer to bude bolieť, no nemám nič zlomené, iba narazené, ani dych mi nevyrazilo. Nemám dobré dojmy, pretože sa to nedá za takýchto podmienok, takmer každý padal," uviedla Slovenka.

Andersonová si druhú jazdu užila. Síce takisto spadla, ale to ju vôbec nemuselo mrzieť. Ako jediná zo štartujúcich sa dostala cez hranicu 80 bodov, žiadna zo súperiek sa jej ani nepriblížila. Majsterka sveta Blouinová si v druhej jazde polepšila, predviedla v nej zo všetkých pretekárok najlepší výkon, od víťazky ju však v konečnom zúčtovaní delilo takmer sedem bodov.

Snoubording slopestyle - ženy - finále: 1. Jamie Andersonová (USA) 83,00 (83,00/34,56), 2. Laurie Blouinová (Kan.) 76,33 (49,16/76,33), 3. Enni Rukajärviová (Fín.) 75,38 (45,85/75,38), 4. Silje Norendalová (Nór.) 73,91, 5. Jessika Jensonová (USA) 72,26, 6. Hailey Langlandová (USA) 71,80, 7. Sina Candrianová (Švaj.) 66,35, 8. Sofia Fjodorovová (OŠR) 65,73, 9. Juka Fudžimoriová (Jap.) 63,73, 10. Elena Koenzová (Švaj.) 59, ..., 24. Klaudia MEDLOVÁ (SR) 34,00 (26,16/34,00)

