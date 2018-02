TASR

Slovenskú a rakúsku umeleckú scénu prepojí vlak

Názov projektu TRAM odkazuje k viedenskej električke, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu.

Interiér vagónov prvého vlaku InterCity Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) do Košíc pred vypravením z Hlavnej železničnej stanice v Bratislave 11. decembra 2016. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenskú a rakúsku umeleckú scénu chcú prepojiť cez umelecký vlak. Ide o projekt TRAM. Umenie vo vagónoch má cestujúcich "vytrhnúť z každodennosti a viesť ich ku kritickému mysleniu".

Na takéto umenie bude možné natrafiť v pravidelnom vlakovom spojení ÖBB/ZSSK medzi Hauptbahnhof Wien a Hlavnou stanicou v Bratislave, ktoré jazdí 11-krát denne. Zaujímavé umelecké zoskupenia či performerov (divadelníci, hudobníci spisovatelia) vo vlaku si bude môcť verejnosť pozrieť od februára do novembra.

Názov projektu TRAM odkazuje k viedenskej električke, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu. Viedenčania cestovali na kávu a do opery do Bratislavy, Bratislavčania do Viedne.

TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.