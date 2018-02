TASR

Dnes o 20:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vihorlatské múzeum zdokumentovalo architektúru obcí Humenského okresu

Na výstave možno vidieť 63 snímok zo všetkých obcí Humenského okresu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Humenné 11. februára (TASR) – Vihorlatské múzeum (VM) v Humennom zdokumentovalo tradičnú architektúru všetkých obcí okresu. Na projekte, ktorý podporil Fond na podporu umenia, pracovalo okrem iných päť fotografov. Pokračovať plánujú aj v Sninskom a Medzilaborskom okrese.

V priestoroch VM aktuálne prebieha výstava fotografií pod názvom Čo nám ostalo, ktorá je úvodným výstupom tohto rozsiahleho projektu s rovnomenným názvom. Realizovaný bol v spolupráci s fotoklubom Reflex. Jeho zámerom je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zaznamenávať, odborne dokumentovať, skúmať a prezentovať súčasný stav tradičnej architektúry v spomínanom regióne. Na výstave možno vidieť 63 snímok zo všetkých obcí Humenského okresu.

V teréne našli pracovníci aj množstvo ďalších zaujímavostí, ako je architektúra z nepálených tehál, vaľkov a takisto posuny kombinácie týchto tradičných postupov. "Čo sa týka toho funkčného využitia, dokumentovali sme obytné, hospodárske stavby, sakrálne prvky, ako sú kostoly alebo aj drobné prícestné kríže a podobne," uviedol pre TASR etnológ VM Jozef Fundák s tým, že nečakal výskyt niektorých drevených stavieb a že ich bude až toľko. "Zapísali sme si aj niekoľko unikátov, kde by sme sa chceli vrátiť," spomenul v tejto súvislosti obce Rohožník, Ruská Kajňa či Víťazovce.

Okrem tradičnej architektúry zdokumentovali podľa jeho ďalších slov komplexne aj obec, čo je pre nich z hľadiska múzejnej činnosti dôležité. Išlo napr. o zábery na ulice, infraštruktúru alebo úpravu potokov.

Databáza dokumentačných fotografií bude podľa jeho ďalších slov slúžiť v budúcnosti napr. na porovnávanie. "Celkové pohľady na obce, ulice. Toto bude o niekoľko rokov taký materiál, že neviem, či sa do toho tak detailne niekto pustil na Slovensku," poznamenal s tým, že už teraz sa ukazuje význam toho projektu. "Volali nám napríklad kolegovia z michalovského múzea, že chcú zmapovať amerikánske domy na Zemplíne a preto chcú prístup do tej databázy, ktorú im my už môžeme poskytnúť. To mapovanie je teda dôležité aj pre iných vedeckých pracovníkov," zdôraznil.

Výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá do 28. februára.