TASR

Dnes o 16:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Analytik: Hromadné prevody bytov roztočili pred 25 rokmi realitný trh

Slovensko sa po týchto prevodoch postupne podľa analytika zaradilo medzi krajiny s vysokým pomerom vlastníctva nehnuteľností k nájmom (90,3 %), zároveň to však utlmilo trh s nájomným bývaním.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 11. februára (TASR) - Hromadnými prevodmi bytov do vlastníctva nájomcov sa pred 25 rokmi významne roztočil realitný trh na Slovensku. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický. Prevody bytov, stavebné sporenie so štátnou prémiou, hypotéky či prevahu panelovej výstavby v bytovom fonde považuje za príklady dôležitých skutočností, ktoré ovplyvnili realitný trh za 25 rokov samostatnosti SR.

Slovensko sa po týchto prevodoch postupne podľa neho zaradilo medzi krajiny s vysokým pomerom vlastníctva nehnuteľností k nájmom (90,3 %), zároveň to však utlmilo trh s nájomným bývaním. Hromadné prevody mali však aj inú stránku, mnohí sa ukázali ako zlí hospodári, čo v kombinácii s nižšou finančnou gramotnosťou spôsobilo, že o svoje byty rýchlo prišli, konštatoval Kubrický.

Kúpa nehnuteľností bola začiatkom 90. rokov minulého storočia založená na vlastných zdrojoch obyvateľstva, priblížil. "S cieľom podporiť riešenie bytovej otázky, Prvá stavebná sporiteľňa uviedla na trh stavebné sporenie so štátnou prémiou. Stalo sa tak v novembri v roku 1992, tesne pred vznikom samostatného Slovenska," povedal s tým, že v roku 1993 stál dvojizbový byt v Bratislave približne toľko ako osobné auto Škoda Favorit. Pre porovnanie uviedol, že súčasná Škoda Fabia predstavuje 10 % z ceny staršieho dvojizbového bytu v hlavnom meste.

O hypotekárnych úveroch povedal, že na trhu sa objavili v roku 1998 a sú základným pilierom financovania kúpy nehnuteľností. Odvrátenou stranou sú podľa neho na súčasnom trhu s hypotékami vysoké ceny nehnuteľností a približne dvojnásobné zadlženie obyvateľstva v porovnaní s rokom 2008.

Na záver uviedol, že väčšina obyvateľov Slovenska býva v bytových domoch a najpoužívanejšou technológiou pre výstavbu bytov bola u nás v druhej polovici 20. storočia panelová výstavba.