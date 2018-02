TASR

Dnes o 16:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zapísal sa do futbalovej histórie: Slovák Dúbravka debutoval v anglickej Premier League

Dúbravka sa stal 16. Slovákom v histórii najvyššej anglickej súťaže.

Martin Dúbravka, archívna snímka — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Newcastle 11. februára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka zaznamenal v nedeľu debut v anglickej Premier League. Tréner Rafael Benitez mu dal dôveru v základnej zostave Newcastle v súboji proti Manchestru United. Dúbravka sa stal 16. Slovákom so štartom v najvyššej anglickej súťaži.

Dúbravka v posledný deň prestupového obdobia prišiel do Anglicka zo Sparty Praha. Newcastle si ho od "rudých" požičalo na hosťovanie do konca sezóny za 50 miliónov českých korún (2 mil. eur). V lete si však môže na slovenského reprezentanta uplatniť opciu, v tom prípade pošle do Prahy ďalších 100 miliónov (4 mil. eur).

Newcastle hostí "červených diablov" v St. James' Parku v súboji 27. kola. "Straky" sú momentálne na 18. mieste tabuľky, Manchester United je druhý za mestským rivalom City.