TASR

Otčenáš neustál druhú streľbu, Kazár si na ňu dal pozor

Biatlonové centrum Alpensia si pritom pre mužov pripravilo o čosi prijateľnejšie, hoci zďaleka nie ideálne, poveternostné podmienky než pre ženy o deň skôr.

Na snímke slovenský biatlonista Martin Otčenáš na trati šprintu mužov na 10 kilometrov počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu 11. februára 2018. — Foto: TASR/Michal Svítok

Pjongčang 11. februára (TASR) - Sedemdesiatpäť percent dobrých, štvrtina nedotiahnutá. Takto zhodnotil svoj výkon v nedeľňajšom olympijskom šprinte v Pjongčangu slovenský biatlonista Martin Otčenáš, a práve nevydarených 25 percent naňho ešte doliehalo počas absolvovania mix zóny.

Otčenáš bol sklamaný, pretože svoje úvodné vystúpenie na ZOH 2018 rozbehol výborne na trati i na strelnici, kde zvládol prvú položku bezchybne. Na druhej streľbe sa však štyrmi netrafenými terčmi pripravil o radostnejší výsledok než je 52. priečka: "Čo na to povedať, je to škoda. Vždy sú dve možnosti, buď to vyjde, alebo to nevyjde. Nevyužil som šancu, ktorú som si vypracoval na začiatku, nedotiahol som to do konca. Pred druhou streľbou sa mi roztriasli nohy, neustál som to, takže to boli moje chyby. Nepovedal by som, že to zavinil vietor alebo niečo iné. Na trati som robil, čo sa dalo, ale určite tam boli hluché miesta, ktoré mi nahnali zbytočné sekundy."

Biatlonové centrum Alpensia si pritom pre mužov pripravilo o čosi prijateľnejšie, hoci zďaleka nie ideálne, poveternostné podmienky než pre ženy o deň skôr. Zužitkoval to Matej Kazár, ktorý rovnako ako Otčenáš zastrieľal na prvej položke bezchybne, na druhej si však pripísal iba jednu chybu a obsadil 22. miesto s menej než minútovým odstupom na víťazného Nemca Arnda Peiffera: "Škoda prvej rany na druhej streľbe, no dobré je, že som sa skoncentroval na ďalšie štyri výstrely a tie padli. Naozaj je to náročné, v takejto zime má človek skrehnuté ruky, po prvej dvadsiatke štartujúcich sa to však poveternostne ustálilo. Videli sme, čo v sobotu predvádzali ženy, tak sme si dávali pozor."

Kazár radšej zvolil v bežeckej časti opatrnejšie tempo, aby sa pred druhou streľbou vyvaroval fyzickým problémom, aké postihli Otčenáša: "Išlo o to, aby som dobre zastrieľal. V takýchto podmienkach je náročné vycentrovať to, zvládol som to pekne, s bilanciou 0-1 som veľmi spokojný. Na trati som podal môj priemerný bežecký výkon, naozaj som si dával pozor, aby som vydržal a prišiel na strelnicu koncentrovaný a zároveň v dobrej pozícii. V cieľovom kole som do toho dal všetko, išiel som, čo to dalo, do mŕtva."

Trúfal si dokonca na umiestnenie okolo elitnej desiatky, na to by však potreboval vybieliť všetky terče. Olympijskú strelnicu si pochvaľoval už pár dní pred súťažou a v nedeľu nepribudol žiaden dôvod, aby zmenil svoj názor: "Na tréningoch mi tu strelecké položky vychádzali celkom úspešne, v nedeľu som to potvrdil a vyšlo to aj v pretekoch. Ambície som mal ešte vyššie, pokiaľ by všetko sadlo, možno s nulou by sa to dalo. Aj s týmto som však úplne spokojný, lebo sú to ZOH a zlepšil som sa v porovnaní so Soči." Pred štyrmi rokmi skončil v šprinte 37. a osobné olympijské maximá si chce zlepšovať aj v nasledujúcich disciplínach. Najbližšiu šancu bude mať už v pondelok v stíhačke, v ktorej bol na ZOH 2014 na 23. pozícii. "Vravel som, že sa chcem troška prekonávať, som rád, že sa mi to podarilo. Do stíhačky sa musím opäť skoncentrovať."