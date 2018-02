TASR

ZOH 2018: Biatlonista Kazár skončil v šprinte mužov na 22. mieste: Premrzol som na kosť

Veľké sklamanie zažíval Martin Otčenáš.

Olympijským víťazom v šprinte biatlonistov sa stal v Pjongčangu Nemec Arnd Peiffer. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 11. februára (TASR) - Olympijským víťazom v šprinte biatlonistov sa stal v Pjongčangu Nemec Arnd Peiffer. Striebornú medailu na 10 km trati vybojoval Čech Michal Krčmář (+4,4) a bronzovú Talian Dominik Windisch (+7,7). Zo slovenskej štvorice skončil najlepšie 22. Matej Kazár (+54,9), na 52. mieste finišoval Martin Otčenáš (+2:00,9), do stíhacích pretekov sa nekvalifikovali 70. Tomáš Hasilla (+2:31,6) a 74. Šimon Bartko (+2:39,6).

V mužskom šprinte bol v biatlonovom areáli Alpensia v neskorom večere favoritom prvej veľkosti Francúz Martin Fourcade. Z piatich šprintov SP však v sezóne zvíťazil len raz a štyrikrát bol druhý, z toho trikrát ho zdolal Nór J.T. Boe a raz jeho starší brat T. Boe. Aj z tejto štatistiky vznikol nad šprintom zaujímavý otáznik. Geniálny Francúz vo svojej kariére zatiaľ na ZOH medailu v šprinte nezískal, takýto scenár si určite nepripúšťal, no stal sa pravý opak. Do úvahy pripadalo aj častá zákonitosť, kde sa dvaja bijú, zvíťaziť môže tretí, a toto pravidlo sa potvrdilo. Počasie bolo mrazivé s mínus 11 stupňami, vietor silný, pri umelom osvetlení s lotériou na strelnici.

Po ženskom šprinte sa skloňovalo aj medzi mužmi hlavne počasie. Biatlonistkám narobilo veľké starosti a poučiť sa zo zimy a vetra mohla medzi 87 štartujúcimi aj štvorica slovenských mužov. Martin Otčenáš so štartovným číslom 19 bol v skupine najväčších favoritov, hneď za ním sa usiloval J.T. Boe. Matej Kazár vyrazil na trať s 57-kou, Tomáš Hasilla so 76-kou a Šimon Bartko s 81. Prekvapujúco až s 54-kou vybehol M. Fourcade, v podstate ako posledný z favoritov.

Úvodná streľba dopriala naturalizovanému Kórejčanovi Lapšinovi a jeho medzičas dlho svietil na vedúcej priečke, aj keď čistých strelcov neustále pribúdalo. Z vedúcej priečky ho vytlačil až Martin Otčenáš, ktorý bol od neho o 4,7 sekundy rýchlejší. Medzi 'čistými' strelcami chýbal Nór Svendsen i Čech Moravec s jednou chybou, Nór T. Boe dokonca s dvoma, jeho mladší brat J.T. Boe s hrozivými tromi. Nórske zakolísania čiastočne napravil Bjöntegaard a bol to práve on, ktorý strieľal v stojke na vedúci post neomylného Nemca Peiffera. Po tom, čo nevyčistil tretí a piaty terč, však vypadol z medailových úvah. S napätím sa čakalo na M. Fourcada a dosť šokujúco minul až tri terče, druhý, štvrtý a piaty. Odrazu sa otvorili obrovské šance pre ďalších, oveľa menších favoritov.

Francúz asi najviac na diaľku 'potešil' Peiffera i Čecha Krčmářa, oboch neomylných strelcov, najlepších na medzičase po streľbe stojmo. Krčmář sa snažil zlikvidovať stratu na Nemca 6,8 sekundy a aj keď ho o 2,4 sekundy stiahol, na Peiffera to nestačilo. Nemci si tak po triumfe Dahlmeierovej pripísali v Pjongčangu už druhé biatlonové zlato. Radovali sa aj Česi, v sobotu s bronzom Vítkovej, teraz so striebrom Krčmářa. Zlatý 30-ročný Peiffer síce štyrikrát stál na najvyššom stupni na MS, no na ZOH sa medailovo, a hneď zlatom, presadil prvýkrát.

Martin Otčenáš (strelecká bilancia 0-4) začal rýchlo a úvodnú streľbu ležmo zvládol bravúrne za 27,1 sekundy. V tej chvíli sa začal pre neho rysovať super výsledok, korý si pokazil so štyrmi chybami na 1., 2.,, 4. a 5. stojkovom terči. Matej Kazár (0-1) napodobnil čistú ležku Otčenáša, odstrieľal ju za 29,2 sekundy, aj keď pomalšie bežal. Na vedúci post strácal v tej chvíli 22,5 sekundy. V polohe stojmo mu 'ušiel' hneď prvý výstrel a jeho strata ho vyburcovala zabojovať, aj keď napokon neúspešne, o najlepšiu dvadsiatku. Tomáš Hasilla (1-2) a Šimon Bartko (2-3) sa tiež snažili aspoň sa kvalifikovať do stíhačky a skončiť v šesťdesiatke, no márne.

Kazár sa oproti Soči zlepšil

"Na to, aké bolo veterné počasie, to bol z mojej strany výborný výkon," zhodnotil sa Matej Kazár. "Škoda tej jednej rany mimo, potom som sa už ďalšej chyby nedopustil, maximálne som sa skoncentroval a vyšlo mi to parádne. Zima bola ukrutná, na nástrele mi zmrzli ruky až do špiku kostí, necítil som si vôbec telo. Na trati som si zvolil také tempo, aby som vcelku pokojne zvládol streľbu, inak by som rany ťažko centroval. Oproti Soči som sa zlepšil, a dúfam, že to pôjde takto, s posunom vo výsledkoch, aj naďalej. Uvidíme, aké bude počasie, teraz sa zhruba po 20 štartujúcich vietor opäť zdvihol, zo šprintu žien sme si však mohli zobrať poučenie a zvýšiť pozornosť na každý jeden detail."

Veľké sklamanie zažíval Martin Otčenáš. "Nevyšlo to, nedotiahol som preteky do konca. Na 'stojke' som fyzicky na to nemal, roztriasli sa mi nohy, bežecké tempo bolo príliš veľké. Na trati som robil čo sa dalo, možno som sa nevyhol hluchým miestam a zbytočne nabral sekundy."

Aj Tomáš Hasilla bol na kosť premrznutý. "Zima bola, no väčší problém bol vietor, neustále som upravoval mieridlá a strtail veľa času. Aj v stoji ma čakalo to isté, silný vietor, sekundy mi naskakovali a v behu som už veľa urobiť nemohol. Prvé kolo nebolo zlé, ani dobré, snažil som sa to rozbehnúť, no čakanie na slabší vietor ma stálo priveľa. Zažil som už aj horšie podmienky, vo Švédsku, Rusku, takto to jednoducho v biatlone býva."

Šimon Bartko si premiéru na ZOH predstavoval lepšie. "Na strelnici sa mi nedarilo, podmienky boli ťažké, premiéra na olympiáde nebola vydarená. Najviac mi zafúkalo pri streľbe stojmo, každá rana bola iná, strávil som tam strašne veľa času."