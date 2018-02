TASR

Dnes o 13:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ambasádor Hurajt hovorí: Je to iné, ako sa obliekať do kombinézy

Skúsenosti z Turína 2006, Vancouveru 2010 a Soči 2014 odovzdáva Pavol Hurajt svojim pokračovateľom ako olympijský ambasádor slovenskej výpravy.

Na snímke sprava prezident SOV Anton Siekel, prezident SR Andrej Kiska, primátor mesta Kangnung Choi Myeonghee, šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák a ambasátor Pavol Hurajt počas otvorenia Slovenského olympijského domu na 23. ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. — Foto: TASR - Martin Baumann

Pjongčang 11. februára (TASR) - Pavol Hurajt je v Pjongčangu na svojich štvrtých zimných olympijských hrách, Slovensko však už nereprezentuje ako biatlonista. Skúsenosti z Turína 2006, Vancouveru 2010 a Soči 2014 odovzdáva svojim pokračovateľom ako olympijský ambasádor slovenskej výpravy.

Bronzový medailista v pretekoch s hromadným štartom spred ôsmich rokov a čerstvý štyridsiatnik pricestoval do Kórejskej republiky vo štvrtok vládnym špeciálom spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom a časťou hokejového tímu. O deň neskôr sa zúčastnil na otvorení Slovenského domu a otváracom ceremoniáli ZOH 2018. V sobotu sprevádzal ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka po horskej olympijskej dedine a potom sa už začal venovať súťažiam: "Je to niečo iné, ako sa obliekať na preteky do kombinézy a ísť na strelnicu, na štadión. Od soboty som v olympijskej dedine, kde povzbudzujem športovcov, na záver pred súťažou ich motivujem a niečím poradím. Počas mojej dvadsaťročnej kariéry v biatlone som nadobudol skúsenosti. Predovšetkým radím pretekárom, ktorí sú na ZOH prvýkrát a ešte nemajú také skúsenosti, aby neurobili vážnu chybu, čo by ich stála dobrý výsledok. Konkrétne úlohy nemám, ale ide aj o to spájať fanúšikov."

Práve jeho niekdajšie odvetvie odštartovalo už cez víkend. Aj keď Anastasia Kuzminová nenaplnila v šprinte medailové priania, Hurajt si myslí, že jeho kolegyňa-medailistka z Vancouveru 2010 bude v hre o pódium v ďalších vystúpeniach: "V biatlone máme želiezka na medailu. Nasťa má túto sezónu výbornú formu a pokiaľ sa jej podarí dobre streliť, medaila by nám nemala ujsť." Hurajt sa však nezameriava iba na biatlon. Pre TASR povedal, že počas pobytu v Pjongčangu, ktorý netrvá celé ZOH, bude mať čas vyplnený bohato: "Snažím sa obísť toľko súťaží, koľko stihnem. Uvidím, ako sa mi to bude dariť, lebo dejisko je rozdelené na dve olympijské dediny, jedna je horská a druhá prímorská. Je to troška komplikované s cestovaním, ale vzdialenosť je najkratšia v porovnaní s minulými ZOH. V Soči sa do horskej dediny cestovalo takmer dve hodiny, tu je to približne 40 minút."

Hurajta po týždni vymení druhá ambasádorka Zuzana Tomčíková, ktorá sa ako bývalá hokejová brankára bude sústrediť skôr na zápolenia v pobrežnom Kangnungu: "Na starosti bude mať viac-menej halové športy ako krasokorčuľovanie či hokej. Príde ma vystriedať, pretože potom budú na programe najmä ľadové športy."