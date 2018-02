TASR

Alpské: Tradične dlhý interval, premiéra tímov zámerne na záver

Slovenské zjazdové lyžovanie upriami svoju pozornosť viac do strediska Jangpchjong. A to hneď po mužskom zjazde v pondelok, na Petru Vlhovú v obrovskom slalome si bude musieť fanúšik privstať.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred odletom na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu na letisku Viedeň - Schwechat v sobotu 3. februára 2018. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 11. februára (TASR) - Alpské lyžovanie rozprestiera svoj program tradične počas celej zimnej olympiády a tak to nemôže byť ináč ani na hrách Pjongčang 2018. Kráľovskou súťažou mužov odštartujú zápolenia na bielych svahoch alpského strediska Čongson, v nedeľu 11. februára.

Slovenské zjazdové lyžovanie upriami svoju pozornosť viac do strediska Jangpchjong. A to hneď po mužskom zjazde v pondelok, na Petru Vlhovú v obrovskom slalome si bude musieť fanúšik privstať (2.15/5.45). Navyše harmonogram zjazdového lyžovania je nevyspytateľná vec, najmä ak ide o vrcholné podujatie, takže človek nepozná "dňa ani hodiny". Okrem zaiste očakávaného "obráku" by za normálnych okolností mali najzaujímavejšie momenty z hľadiska slovenskej účasti prísť 14. februára (ženský slalom) a potom na konci programu (24. februára súťaž tímov). Ale mohli by aj medzitým. Rýchlostné disciplíny sú vopred odsúdené na štatistické parametre, keďže našinec nemá prístup ku kvalitnému tréningu a perspektívna Vlhová tak ďaleko ešte nevyspela. Zjazd a ani super-G nie sú disciplíny, v ktorých by sa masívne vypadávalo, takže prenikavý slovenský výsledok by bol extratriednou senzáciou. Iné to je s kombináciou, ktorá sa s kĺzavým programom prelína. Vlhová (ak bude štartovať) a Adam Žampa sú mená pretekárov, ktorí by za určitých okolností mohli využiť špecifiká disciplíny alpskej všestrannosti - na prienik do prvej pätnástky, prípadne aj do desiatky.

Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzulová sú všeobecne považované za "želiezka v ohni" celej slovenskej olympijskej výpravy. Vlhová totálne, u Zuzulovej otázniky vyvoláva jej fazóna po operácii kolena, keďže stále doháňa tréningové i kondičné resty a súťažne sa v tejto zime predstavila iba raz. Obe sú však bez debaty kľúčom k prípadnému úspechu v súťaži tímov, v ktorej má Slovensko senzačný štatút vicemajstra sveta.

Pravda, v tímoch hrajú dôležitú rolu aj muži a na rozdiel od šampionátu by mala olympijská zostava obsahovať Adama Žampu. Tento borec sa snaží ladiť formu aj v individuálnych disciplínach, pred štyrmi rokmi v Soči reprezentoval parádne v slalome i v kombinácii. Navyše vzhľadom na národné kvóty sa posunie v štartovej listine na výhodnejšiu pozíciu, keďže v Pjongčangu chýbajú niekoľkí renkingovo lepšie postavení pretekári zjazdárskych veľmocí. Treba tiež brať do úvahy, že favoriti idú na olympijskej "jednorázovke" medzi hustými bránkami "hop alebo trop" a tak to niektorí určite nezvládnu...

Lyžovanie dole kopcom má svoj 150-ročný pôvod v Alpách. Odvtedy sa všeličo zmenilo a bezpochyby okrem náročnej logistiky patrí aj k najviac sa rozvíjajúcim športovým odvetviam. Po stránke technologickej i masovej, čo úzko súvisí, rozmach zjazdárskej turistiky nastal v minulom storočí najmä vďaka vzniku vlekov, lanoviek a inej potrebnej infraštruktúry. Masovosť sa odzrkadľuje aj v popularite pasívneho vnímania - alpské lyžovanie patrí medzi top-divácke športy a v programe zimnej olympiády je v tej najužšej top-kategórii s hokejom a krasokorčuľovaním.

Alpské lyžovanie debutovalo na ZOH v Ga-Pa 1936. Od roku 1948 sa jazdili osobitne slalom a zjazd, od roku 1952 obrovský slalom ako najtechnickejšie vydanie odvetvia. Super-G ako najmladšia zo špeciálnych disciplín pribudol v roku 1988, vtedy začali registrovať na ZOH aj kombináciu, už dlhšie fungujúcu v SP a na ZOH. Jej staršiu podobu (zjazd + 2 kolá slalomu) vystriedala medzitým superkombinácia s jedným slalomovým kolom, medzitým sa názov ustálil ako (alpská) kombinácia.

Na olympijských svahoch v Kórejskej republike sa nerysuje nevyhnutne totálna nadvláda megahviezd, najmä v kĺzavom programe sú papierové predpoklady riadne popísané. Čistý zošit ponúka technický program v tom, že za štandardných okolností by mal v špeciálnom i obrovskom slalome excelovať Rakúšan Marcel Hirscher, u žien Američanka Mikaela Shiffrinová, ale tá v "obráku" nie je až taká dominantná. Obaja lídri celkového poriadia SP budú patriť aj medzi topfavoritov v kombinácii a Shiffrinová za určitej konštelácie môže dobyť až päť individuálnych titulov, hoci v SP ešte super-G nevyhrala. Paradoxne ani ona, ani Hirscher nepatria medzi najužší okruh favoritov v premiérovej súťaži tímov, ale uspieť, podobne ako Slováci, môžu Rakúšania i Američania. Na paralelných súťažiach SP sa ukázalo, že najvhodnejšie štvorice do tímových pretekov môžu postaviť Švajčiarsko a Švédsko, v závese Nórsko. Otázne je, či budú všetci najlepší štartovať a to je aj dôvod, prečo sa olympijská novinka - na rozdiel od minuloročných MS - dala až na záver programu po absolvovaní všetkých individuálnych podujatí.