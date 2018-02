TASR

Dnes o 13:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Naša snoubordistka Klaudia Medlová sa na ZOH predvedie až v pondelok

V snehovom parku Phoenix najskôr štart súťaže oddialili o pol hodinu, neskôr ju definitívne odložili.

Na snímke slovenská reprezentantka v snoubordových disciplínach Klaudia Medlová. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Pjongčang 11. februára (TASR) - Kvalifikáciu snoubordistiek v disciplíne slopestyle museli v nedeľu organizátori ZOH v Pjongčangu pre silný vietor zrušiť. Súťaž presunuli na pondelok 10.00 h miestneho času (2.00 h SEČ), kvalifikácia sa už neuskutoční a všetky pretekárky sa predstavia v dvojkolovom finále. Slovenská reprezentantka Klaudia Medlová bude mať štartové číslo 26.

"Už deň predtým sme vedeli, že má fúkať. To je asi najväčší problém, zima nám vôbec nevadí. Neboli by sme schopné doletieť do dopadu a bolo by veľmi veľa pádov. Takže som veľmi rada, že sa to preložilo na pondelok. Trošku tam bola nervozita, ale predpokladali sme takýto scenár. Fúkať má nasledujúce tri dni, no v pondelok ráno to má byť o niečo lepšie," povedala Medlová krátko po rozhodnutí.