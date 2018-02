TASR

Konôpka potvrdil, že ACR Bratislava nebude štartovať na 24h Le Mans

Konôpka, ktorý má na svojom konte 3 štarty na 24h Le Mans, netajil veľké sklamanie.

Na snímke slovenský pretekár Miro Konôpka,

Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. februára (TASR) - Slovenský automobilový jazdec Miroslav Konôpka potvrdil, že jeho tím ACR Bratislava nebude štartovať na tohtoročných prestížnych pretekoch 24 hodín Le Mans. Jeho tím totiž figuruje len na listine náhradníkov v kategórii LMP2.

V roku 2017 sa ARC Bratislava stal prvým slovenským tímom, ktorému sa podarilo dostať na štart najvýznamnejších vytrvalostných pretekov sveta. Tento rok bojoval o miestenku do Le Mans v ázijskej Le Mans sérii, v ktorej skončil na 3. mieste. No rozhodnutie výberovej komisie ACO (organizátora 24h Le Mans) nebolo k Slovákom prívetivé a ARC Bratislava sa dostal až medzi náhradníkmi.

Konôpka, ktorý má na svojom konte 3 štarty na 24h Le Mans, netajil veľké sklamanie. "Robili sme všetko pre to, aby sme sa do Le Mans opäť dostali. Napriek tomu, že v silnej konkurencii Asian LMS sme skončili na 3. mieste, do Le Mans tento rok s najväčšou pravdepodobnosťou necestujeme. Sme ôsmy rezervný tím bez reálnej šance na štart. V Ázii sme skončili celkovo tretí v LMP2. No a tím, čo skončil na 4. mieste v LMP2, je na štartovke pre Le Mans, aj tím na 5. mieste, aj tím na 6. mieste. Asi tým pravidlám výberu celkom nerozumiem, ale určite je v nich priveľa 'iných' kritérií a politiky. Pre nás sa tak epizóda s kategóriou LMP2 zrejme definitívne končí. Momentálne nevidím žiadny zmysel v tom pokračovať. Ja robím motošport pre radosť, nie je to môj biznis a takých je na štarte v Le Mans veľmi málo, možno som bol jediný. Pre 99% tímov je to tvrdý biznis a vedia si nájsť aj inú cestu k výberovej komisii. Keby nevybrali nás a ani všetkých, ktorí skončili v Ázii za nami, tak to budem pokladať za fér rozhodnutie, ale takto. Ešte si premyslím, v ktorej sérii budem pokračovať, no Le Mans so slovenským tímom je pre mňa uzavretá kapitola. Ponuku na štart v inom tíme mám, ale to ma neláka," citovala ho oficiálna tlačová správa jeho tímu.

"Nechám voľný priestor, nech sa o to teraz snažia ďalší. Verím, že sme aspoň niekoho od nás motivovali. Náš vlaňajší štart pod slovenskou vlajkou už teraz vyzerá ako zázrak. Možno raz história ocení, čo sa vlastne tímu z krajiny motoristických trpaslíkov podarilo, ale pre mňa to zostala taká nedokončená misia, lebo náš Ligier mal more technických problémov, čomu zodpovedal aj výsledok. Dnes viem, že výber Ligieru JS P217 bol veľká chyba. Určite sa chcem poďakovať slovenským aj českým fanúšikom, ktorí nás fantasticky podporovali doma aj pri trati, chcem poďakovať celému môjmu tímu, mojim chalanom, ktorí pre to spravili tiež veľmi veľa. A kvôli nim ma to mrzí najviac," dodal Konôpka.