Poliaková zápasila so zimou, o stíhačku ju pripravila streľba

Poliaková si nevybojovala účasť v pondelňajších stíhacích pretekoch.

Na snímke slovenská biatlonistka Terézia Poliaková na streľnici počas šprintu žien na 7,5 kilometra na XXIII. ZOH v juhokórejskom Pjongčangu 10. februára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Pjongčang 10. februára (TASR) - Mnohé biatlonistky sa v cieli sobotňajšieho olympijského šprintu v Pjongčangu triasli od zimy. Slovenskú reprezentantku Teréziu Poliakovú priveľmi netrápila, keďže sa predvídavo vyzbrojila hrubými rukavicami, no narábanie so zbraňou jej nevyšlo a po piatich streleckých chybách sa zaradila až na chvost výsledkovej listiny.

"Podmienky sú celý čas v Pjongčangu podobné, vietor sa menil, bolo potrebné 'cvakať', aj na tréningoch nám väčšinu času fúkalo. Bežala som v hrubých rukaviciach, takže zima mi nerobila veľké problémy. Bolo to však veľmi náročné, najmä na strelnici, bola to lotéria, aké kto 'vychytal' podmienky. Myslím si, že na 'ležke' som zareagovala dobre, aj keď som tam ležala dlhšie. Na 'stojke' to nebolo ani o vetre, ale o mojej hlave, vôbec som ju nezvládla," priznala Poliaková, ktorá si nevybojovala účasť v pondelňajších stíhacích pretekoch.

V nich sa predstavia dve Slovenky Paulína Fialková a Anastasia Kuzminová. Reprezentačnú trénerku žien Annu Murínovú potešil predovšetkým výsledok prvej menovanej, staršia zo sesterskej dvojice obsadila napriek zdravotným komplikáciám, ktoré ju postihli v dejisku ZOH, jedenástu priečku: "Paulu som chcela do desiateho miesta, ušlo nám to o pár sekúnd, ale som úplne spokojná. Pekne zareagovala na vietor, 'cvakla' si, bežecký čas dosiahla trocha horší, ale všetci vieme, že za tým bolo prechladnutie. Nemala horúčky ani chrípku, kašeľ a bolesť hrdla však obmedzujú, takže nie je úplne v poriadku a som rada, že dokázala urobiť takýto výsledok. Zabojovala a jedenáste miesto je naozaj pekné. Rozbehla to dobre, len potom nevydržala celé tri kola. Nabrala stratu, ale máme ešte pár dní, aby sa dala dokopy a bude to lepšie." Kuzminová skončila trinásta: "Mala smolu na strelnici, kde vietor fúkal raz sprava, inokedy zľava. Niekto mal väčšie šťastie, niekto menšie, Nasťa si to pokazila na 'ležke'."

"Cvakanie", teda korekcia mieridiel pri streľbe, je v biatlone často zdôrazňovaný pojem a zvládnutie tejto činnosti bude opäť dôležité aj v stíhacích pretekoch, kde na pretekárky čakajú až štyri položky. Trénerka Murínová verí, že pokiaľ dobre "zacvakajú", jej zverenky môžu v stíhačke pomýšľať na ešte vyššie umiestnenia: "Majú naozaj výbornú pozíciu. Čakajú na ne štyri streľby, takže šanca je, ale šancu má každý."