Ivona Fialková márne skúšala všetko - závetrie, čakanie i dioptér

Ivona sa až hlboko v mix-zóne, vlastne až na jej konci dozvedela, že Pavlína skončila jedenásta.

Na snímke slovenská biatlonistka Ivona Fialková v cieli šprintu žien na 7,5 kilometra počas XXIII. ZOH v juhokórejskom Pjongčangu 10. februára 2018. — Foto: TASR - Martin Baumann

Pjongčang 10. februára (TASR) - Paulína na strelnici takmer excelovala, Ivone sa nevydarila. Mladšia sestra jedenástej ženy biatlonového šprintu na ZOH v Pjongčangu mala proste smolu a skončila na 74. mieste. Je zbytočné špekulovať, koľko by bola "dala" v štandardnom počasí, fakt je, že na ležke vyzerala ako učnica. Veľmi dlho mierila a netrafila druhý a piaty terč. "Prišiel mi tam taký silný vietor, že to žiadny pretekár nevie normálne streliť. Strávila som tam veľa času, že či to neutíchne a snažila som sa precvakať dioptér, aby to bolo v centri," vyjadrila sa Ivona Fialková pre TASR.

V stoji prišiel víchor znovu a s ním pohroma na troch terčoch: "Zhodli sme sa všetci, že dnes to bola lotéria. Pri mne proste nestálo šťastie. Strávila som tam príliš veľa času a vôbec to neutíchalo. Aj som čakala, či ustane, no už nebola iná cesta ako to odstrieľať a ísť na trestné kolo. Napríklad na stojke som sa skúsila pri inej pretekárke skryť do závetria, ale ona potom dostrieľala a ja som len začínala a ako odišla, úplne ma to v nárazovom vetre rozkývalo. Už aj máte zamierenú ranu, chcete vystreliť, zrazu fúkne a treba sa vrátiť na začiatok."

Ivona sa až hlboko v mix-zóne, vlastne až na jej konci dozvedela, že Pavlína skončila jedenásta. Mladšia sestra tento výsledok považuje za krásny: "Podala super výkon, mala práve pre zmenu asi šťastie na strelnici a bežecky vydala zo seba obdivuhodný výkon, teším sa spolu s ňou a idem jej zagratulovať. Verím, že v stíhačke by sa mohla ešte posunúť."