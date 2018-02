TASR

Dnes o 16:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Paulína Fialková zaujala režiséra, v stíhačke chce aspoň malé pódium

Štart Paulíny Fialkovej bol lotériový, tak ako napokon aj celé preteky. Vydala zo seba maximum, ale to bol jej momentálny strop.

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková v cieli šprintu žien na 7,5 kilometra počas XXIII. ZOH v juhokórejskom Pjongčangu 10. februára 2018. — Foto: TASR - Martin Baumann

Pjongčang 10. februára (TASR) - So streľbou som bola spokojná a v behu som robila, čo som mohla. Tak táto téza Paulíny Fialkovej po jej olympijskom šprinte je síce jednoduchá, ale skrývajú sa za ňou zložitosti biatlonu v silnom vetre, a tiež jej vlastná komplikovaná situácia. Diváci v biatlonovom areáli Alpensia mali možnosť staršiu sestru Fialkovú sledovať v cieli dlhšie ako iné pretekárky. Kľačmo ležala, alebo ležmo kľačala na snehu a výdatne dýchala totálne vyčerpaná zimou i únavou. Režisér spravil z tejto figuríny, ktorá veru vôbec nebola prehnaná, spektákel aj na veľkoplošnej obrazovke.

Štart Paulíny Fialkovej bol lotériový, tak ako napokon aj celé preteky. Vydala zo seba maximum, ale to bol jej momentálny strop. Trápili ju hlasivky, zápal dýchacích ciest a boľavé hrdlo: "Určite sa to prejavilo na mojom výkone, veď som bola osem dní chorá. Cítila som to najmä v poslednom kole. Museli sme upraviť tréningy a dosť som stratila. Aj preto mi v závere chýbali sily na zrýchlenie. Tri tréningové dni som úplne vynechala a liečila sa v posteli. Verím však, že mi už bude stále lepšie a lepšie a že mi budú pribúdať do ostatných štartov fyzické sily."

Vynechala tri celé tréningové dni. "Musela som zostať v posteli a liečiť sa. Potom som sa snažila dobehnúť, čo sa dalo. Moji tréneri to nastavili tak, aby som mohla vôbec pretekať. Čo sa týka liečby, treba sa spýtať doktora, čo všetko mi dal," povedala pre TASR.

So zdravotnými limitmi len jedna priečka za olympijskou top10. Iste jej nikto nemôže vytknúť, že nenapálila do štvrtého ležkového terču, tobôž v takom vetre. Aj keď práve pri jej streľbe neboli tie najhoršie meniace sa podmienky, (ne)fúkanie jej odvialo možno aj medailu: "Trochu to mrzí, no zasa si uvedomujem, že to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Na tej strelnici to bolo o šťastí a reakcii športovca, myslím, že ja so správne zareagovala na ležke i na stojke. To, že mi jedna rana nepadla, mohlo byť aj tom, že fúklo silnejšie alebo slabšie, ale to sa už v takýchto podmienkach nedá úplne ukontrolovať. Ani nemám pocit, že to bola moja chyba. Strelecká lotéria to bola a určite bude aj v ďalších dňoch."

Paulína svoje dva z troch najlepších výsledkov vo Svetovom pohári zaznamenala v stíhacích pretekoch, ktoré vychádzajú zo šprintu a na ZOH v Pjongčangu sú na programe v pondelok. "Z mojej pozície sa dá. V stíhačke je všetko možné, aj zabojovať o prvú šestku, o to malé pódium. A keď všetko pôjde dobre, tak aj o veľké, prečo nie?"

Najlepšia slovenská biatlonová šprintérka na tejto zimnej olympiáde TASR prezradila, že mobil a sociálne siete poslal dočasne na smetisko dejín. Radšej oddychuje s knihou: "Aby som sa nerozptyľovala. A teraz ma dosť vyčerpala zima, musím nabrať sily, aby som bola úplne fit. Zajtra pôjdem na tréning, ale ináč budem veľa ležať s tou knižkou."