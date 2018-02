TASR

Kuzminová nevyhrala streleckú lotériu, už vzhliada stíhačku

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na trati šprintu žien na 7,5 kilometra počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu. — Foto: TASR - Martin Baumann

Pjongčang 10. februára (TASR) - Anastasia Kuzminová už bezprostredne v cieli sobotňajšieho šprintu očakávala, z akej pozície vyštartuje do olympijskej stíhačky biatlonistiek. V rýchlostných pretekoch sa v Pjongčangu skončilo jej zlaté obdobie.

Do pondelňajšej stíhačky napokon Kuzminová vybehne z trinástej priečky. Napriek trom streleckým chýba má takmer 54-sekundové manko na Nemku Lauru Dahlmeierovú, ktorá triumfovala s čistými položkami. Bežecká časť tak Kuzminovú ako jej silnejšia stránka opäť podržala: "Samozrejme, nedopadlo to tak, na čo sme sa tešili. Tri rany v rýchlostných pretekoch nie sú najlepší výkon. Aspoň jednu položku bolo nutné strieľať s nulou. Bežecký čas nie je zlý, takže si myslím, že z toho netreba robiť veľkú tragédiu. Ideme ďalej, sú ďalšie preteky, ďalšia šanca. Som nastavená, že to teraz predýcham, spravíme analýzu a uvidíme."

Kuzminová si pred druhou položkou uvedomovala dôležitosť čistej streľby, o to viac, že na prvej spravila dve chyby, keď netrafila hneď prvú ranu. "Nula" sa jej takmer podarila, nespadol až posledný terč: "Snažila som sa nerozmýšľať nad výsledkom, rozmýšľala som nad tým, ako mám postupovať. Pracovala som pomaličky, neponáhľala som sa, chcela som dokonale vystreliť každú jednu ranu. Posledná nepadla, pretože som sa už nedokázala upokojiť a riadne ustáliť na terč. Prvý výstrel mi ukázal, že môj spôsob primeriavania rán nefungoval v tomto vetre. Bolo potrebné 'cvakať', ďalšie rany padli, ale nie posledná na 'ležke', ktorá bola na hrane. V sobotu to bola lotéria."

Biatlonistkám znepríjemňoval snaženie predovšetkým vietor. "Musela som bojovať s vetrom nielen na strelnici, ale aj na trati. Aj na nej bol veľmi silný a dá sa povedať, že zabraňoval v posune dopredu. V niektorých úsekoch ma dokonca až zastavoval," pokračovala Kuzminová, ktorá si po zlatých medailách vo Vancouveri 2010 a Soči 2014 pripísala svoje "najhoršie" olympijské umiestnenie v šprinte. V stíhačke má na konte striebro spred ôsmich a šieste miesto spred štyroch rokov a rozhodne v nej opäť bude ašpirovať na rozšírenie svojej zbierky. Na rozdiel od predchádzajúcich ZOH však bude mať blízko seba ďalšiu krajanku, pretože Paulína Fialková skončila jedenásta a stíhačku odštartuje o niečo vyše tri sekundy pred Kuzminovou: "V biatlone sa dá všetko, pokiaľ športovec vládze bežať a bude sa mu dariť na strelnici, aj stíhačka je nádejná, takže uvidíme."