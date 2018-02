TASR

Mahrez prestal trucovať, s Leicesterom už v piatok trénoval

Na archívnej snímke Riyad Mahrez. — Foto: TASR/AP

Londýn 9. februára (TASR) - Futbalista Leicesteru City Riyad Mahrez sa pripojil k mužstvu na piatkovom tréningu. Musí však verejne vysvetliť svoju neprítomnosť na predošlých dvoch tréningoch.

Alžírčan vynechal posledné dve zápasy v Premier League v Leicesteri po tom, čo tréner Claude Puel vyhlásil, že ofenzívny stredopoliar si potrebuje "vyčistiť hlavu". Mahrez totiž túžil prestúpiť do Manchestru City, no prestup sa nezrealizoval. Následne futbalista vynechal aj dva tréningy. "Riyad zostáva veľmi cenným členom tímu Clauda Puela a je spolu so svojimi spoluhráčmi zameraný na dosiahnutie ďalšieho úspechu," napísal Leicester vo vyhlásení.

V sobotu Leicester nastúpi práve na ihrisku Manchestru City. Mahrez naposledy nastúpil pred tromi týždňami proti Watfordu, na výhre 2:0 sa podieľal gólom.