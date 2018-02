TOTO sú najlepší bazénoví plavci za rok 2017

TASR

Celkovo bolo v roku 2017 prekonaných 75 slovenských plaveckých rekordov. O 27 sa postarali ženy, muži o 48.

Bratislava 9. februára (TASR) - Katarína Listopadová z ŠK DUKLA Banská Bystrica a Richard Nagy z rovnakého klubu, sa stali najlepšími bazénovými plavcami Slovenska za rok 2017. Nagy obhájil minuloročný triumf, Listopadová na tróne nahradila Andreu Podmaníkovú, ktorá skončila druhá.

Strieborná trofej v mužskej kategórii putovala do rúk Tomáša Klobučníka, bronzovú trofej si prevzal Marek Botík. V ženskej kategórii obsadila tretie miesto Karolína Hájková.

Najhodnotnejším výsledkom Listopadovej bolo vlani 13. miesto ma majstrovstvách Európy v Kodani na 50 metrov znak, rovnakú priečku zopakovala aj na stometrovej polohovke. Na znakárskej stovke skončila štrnásta. Nagy skončil v Kodani dvanásty na 400m v polohových pretekoch, v rovnakej disciplíne si na MS v Budapešti polepšil o dve miesta. Nagy získal ocenenie už štvrtýkrát za sebou.

Na slávnostnom galavečere v Bratislave vyhlásili zástupcovia Slovenskej plaveckej federácie (SPF) nielen najúspešnejších športovcov za minulý rok. Ocenili aj významných jubilantov za prínos v rozvoji plaveckých športov, ako aj kluby a oddiely pri príležitosti výročia ich založenia. Súčasne udelili špeciálne ocenenie prezidenta SPF za mimoriadny čin v rozvoji plaveckých športov pre Zuzanu Juskovú, ktorá ako prvá Slovenku preplávala slávny prieplav La Manche.

Víťazom kategórie najúspešnejší Junior za rok 2017 sa stal Jozef Beňo z topoľčianskeho klubu PIRANA Sport Club, najúspešnejšou Juniorkou za rok 2017 sa stala Miroslava Záborská z Plaveckého klubu STU Trnava. V kategórii Masters medzi ženami zvíťazila Zuzana Mimovičová, medzi mužmi Marek Botík. V synchronizovanom plávaní sa tešili z prvého miesta v kategórii pár Petra Ďurišová a Diana Miškechová. Najúspešnejšou sólistkou sa stala Nada Daabousová.

Najlepšou juniorskou sólistkou sa stala Nátalia Pivarčiová, ktorá zároveň spolu s Kristínou Kvasňovskou zvíťazila aj v juniorskej kategórii ako najlepší pár. Ocenené bolo aj najúspešnejšie družstvo v zložení akvabel: Júlia Bachárová, Zuzana Bodíková, Petra Ďurišová, Romana Horská, Kristína Kvasňovská, Laura Lisá, Diana Miškechová, Nátalia Pivarčiová, Rebecca Schererová, Sophia Suranová. V diaľkovom plávaní ocenili v juniorskej kategórii Mareka Pavuka a v seniorskej Petra Gutyana, obaja sú diaľkoplavci zo Športového klubu AQUASPORT LEVICE.

Vo vodnom póle v mužskej kategórii tvoria trojicu najúspešnejších Matej Čaraj z KVP Nováky v kategórii U17, Adam Mitruk z ŠK Hornets Košice v kategórii U20 a víťazom hlavnej kategórie je odchovanec KVP Nováky Juraj Zaťovič, ktorý momentálne pôsobí v gréckom klube PAOK Solun. U vodnopólistiek v kategórii U17 sa víťazkou stala Anastasija Halocká z ŠK Modrí Draci Košice, v kategórii U20 zvíťazila Miroslava Stankovianska a v hlavnej kategórii Emma Junasová, obe odchovankyne PVK Vrútky. V FPD Slovenskom pohári družstiev 2017 sa víťazom stal Plavecký klub STU Trnava. Druhé miesto patrí Plaveckému klubu ORCA Bratislava. Tretie miesto obsadil bratislavský klub SPK Bratislava.

hlasy laureátov:

Richard Nagy, najlepší plavec roka: "Teším sa z tejto ceny, je to pre mňa zadosťučinenie. Ale tento rok to bolo určite tesnejšie. Tomáš sa opäť rozbehol a aj Marekovi sa darilo. Budem sa musieť snažiť oveľa viac, aby som tu stál na prvom mieste aj o rok."

Juraj Zaťovič, najlepší vodný pólista roka: "Je to pre mňa veľké zadosťučinenie. Túto cenu si veľmi vážim, prišla na sklonku mojej vodnopólovej kariéry."

Tomáš Klobučník, druhý najlepší plavec roka: "Pomaly sa dostávam do formy, v ktorej som bol kedysi. Sezónu som si užil, podarilo sa mi priblížiť k osobákom. V nasledujúcej sezóne som odhodlaný drieť ďalej."

Irena Adámková, prezidentka SPF: "Bol to pre nás ťažký rok. Spojili sme dokopy všetky plavecké športy, lebo nám to prikázal zákon. Boli ľudia, ktorí tvrdili, že to nepôjde. Ale dokázali sme, že prácou a chcením ide všetko. Som rada, že o rekordy sa nestarali len seniori, ale aj mladšie kategórie."

Celkovo bolo v roku 2017 prekonaných 75 slovenských plaveckých rekordov. O 27 sa postarali ženy, muži o 48.