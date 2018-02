TASR

Dnes o 08:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Šéfa SOV dojal ceremoniál, chváli stravu a páčia sa mu kórejské Alpy

Prezidenta SOV, Antona Siekela, dojal príchod slovenskej výpravy na plochu.

Na snímke prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel počas tlačovej konferencie slovenskej výpravy na ZOH 2018 v Slovenskom dome počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu. — Foto: TASR - Martin Baumann

Pjongčang 10. februára (TASR) - Poveternostné podmienky počas otváracieho ceremoniálu ZOH v Pjongčangu boli masívne diskutovaná téma. Veď preto aj organizátori zareagovali a pri vstupoch na tribúny rozdávali "teplotné balíčky" s jednorázovými ohrievačmi, čiapkami a dekami. Aj šéf Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel vyjadril pred akciou obavy z "náročných podmienok". Jedným dychom ale dodal presvedčenie, že ani pocitové teploty v extrémoch, suchý vzduch či vietor neprekonajú zážitok z ceremoniálu. A po ňom mohol vyhlásiť: "Bol to úžasný zážitok pre každého, kto to mohol vidieť na vlastné oči."

Prezidenta SOV dojal príchod slovenskej výpravy na plochu, pre TASR referoval: "Vidieť Veroniku Velez-Zuzulovú na čele a v jej rukách vlajku, to bol samozrejme ten najkrajší moment pre nás všetkých a mne osobne sa ešte veľmi páčilo aj to vyvrcholenie slávnosti. Organizátori presvedčili, že na tento ceremoniál sa oplatilo prísť aj do tejto zimy. Napriek nej boli všetci nadchnutí a spokojní."

Siekel mal fajnový pocit z celého olympijského piatka. Teda aj zo slávnostného otvorenia Slovenského domu: "Očaril svojou výzdobou, atmosférou a celým programom. Hostia si to veľmi pochvaľovali, napríklad zástupcovia veľkých kórejských firiem, ale i zástupcovia olympijského hnutia, ich nadšenie je tou najlepšou vizitkou."

Do tretice aj celkový obraz z hier po niekoľkých dňoch pobytu v Kórejskej republike má pre neho výsostne kladné kontúry. Hoci nechce predbiehať, tvrdí, že hry zatiaľ predstihli jeho veľké očakávania: "Tá priateľská atmosféra a ochota okolo nás. Promptné riešenia organizátorov. Vnímam intenzívne všetko, ale aj tak sa najviac teším na našich športovcov a preto sa im snažím byť čo najbližšie. Povzbudzujem ich nielen tak akože normálne ľudsky, ale aj fanúšikovsky. Toto je najviac, čo si tu chcem vychutnať. Popritom chcem tento čas využiť na rozhovory s rôznymi osobnosťami, s kolegami z národných olympijských výborov o veciach, ktoré hýbu svetom športu. Určite je treba sa názorovo zblížiť v téme - ako ďalej v olympijskom hnutí."

Siekel je počas zimnej olympiády ubytovaný v horskom prostredí centra Alpensia a stredisko naozaj dostojí svojho mena: "Aj mne to pripomína alpský štýl. Stavbami i rozmiestnením. Človek keď zavrie oči a potom ich otvorí, tak má pocit, že je v Alpách. Ale je to samozrejme Kórea a špecifické je, že sú tu miernejšie kopce a množstvo údolí, takže ten vietor je naozaj cítiť a pre návštevníkov to robí pocitové prekvapenia. Môže sa stať, že ten pocitový chlad sa náhle zvýši a človek nedostatočne odhadne oblečenie. Nič to však nemení na pútavej scenérii. Páči sa mi aj strava. Každý si tu nájde svoje a odozvy od športovcov sú pozitívne. Zdá sa mi, že tuto organizátori nešetrili a urobili všetko preto, aby športovci boli nielen sýti, ale aby jedli aj zdravo a najmä pestro."