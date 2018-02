Na tradičné kachliarstvo sme už takmer zabudli. Peter ho znova prebúdza k životu a do domovov ľudí prináša teplo aj duševnú pohodu

Kristína Jurzová

Oprášil zabudnuté remeslo, aby ľuďom do domácností doniesol nielen teplo, ale aj duševnú pohodu.

Na kombosnímke vľavo majster kachliar Peter Velička. — Foto: archív Peter Velička

TURZOVKA 10. februára (Dobré noviny) – Oživuje zabudnuté remeslo a prináša ľuďom teplo domova. Peter Velička z Turzovky sa profesionálne venuje kachliarstvu a tvrdí, že pece a krby sú nielen užitočné, ale že prinášajú aj vizuálny pôžitok a duševnú pohodu.

Pán Velička vyštudoval SOU stavebné v Žiline, vyskúšal niekoľko profesií, no nakoniec mu učarovalo kachliarstvo, vďaka ktorému si môže napĺňať svoje predstavy a túžby. Pod svojou značkou Flama ecol. vyrába kachľové pece, sporáky, krby či komíny v interiéri, ale aj exteriéri, ktoré slúžia ako letná kuchynka. Jeho služby vyhľadávajú ľudia nielen zo Slovenska či zo susedných Čiech, ale aj z iných štátov Európskej únie. „Myslím si, že kachliarstvo bolo zabudnuté, no, našťastie, sa znova dostalo do povedomia verejnosti. Ľudia, ktorí majú záujem o alternatívne riešenie kúrenia vyhľadávajú práve kachľové pece, prípadne krby,“ uviedol pre Dobré noviny.

Ich cena závisí od viacerých faktorov, a to najmä na zvolenom systéme, teda či príbytok vykurujeme sálavým, teplovodným alebo kombinovaným systémom. V neposlednom rade je však dôležitá veľkosť a dizajn diela, ale aj jeho umiestnenie v priestore. „Návratnosť investície sa u každého systému líši. Z hľadiska ekonomického je to však jedno z finančne najvhodnejších riešení,“ konštatuje.

Výhodou je podľa neho aj použitie obnoviteľných zdrojov namiesto fosílnych palív. Upozorňuje však, že do ohňa sa nesmie hádzať len tak hocičo. Nielenže to nie je vhodné z hľadiska ekologického, nakoľko sa narúša životné prostredie, ale ľudia si tým sami poškodzujú a znižujú životnosť spotrebiča. Dôležité je teda vedieť, že kachle, respektíve kachľová pec slúžia prioritne na vykurovanie miestností. Ak by sme však chceli niečo efektívnym spôsobom uvariť či upiecť, to dokážeme sporákom.

Odporúča kúriť iba drevom, drevenými briketami či peletami, pričom vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 20 %. Pokiaľ si pripravujete a skladujete drevo sami, radí, aby ste ho ponechali na vetranom mieste, pod strieškou alebo prikryté plachtou. Dobré je naštiepať ho na menšie kusy a neukladať hneď na zem, aby zbytočne nenaberalo vlhkosť. „Na kachliarovi teda je, aby svoju prácu odviedol čo najlepšie, a na druhej strane je zas zákazník, ktorý musí dodržiavať starostlivosť, respektíve údržbu a správnu obsluhu konkrétneho diela.“

Do koča aj do voza - do chalupy aj do bytu

Na otázku, či majú ľudia viac záujem o tradičné pece alebo moderné krby, odpovedal, že je to individuálne, pretože „sto ľudí sto chutí“. Raz teda zablúdi do tradičnej drevenej chalúpky, kde zmajstruje piecku ako z čias našich predkov, inokedy zas privandruje do modernej domácnosti, ktorú ozvláštni krbom. Zákazníkovi sa však vždy snaží dať hodnotné dielo, ktoré mu bude nielen dlhé roky slúžiť, ale ho aj tešiť. „Pre mňa je vždy výzvou, pokiaľ je možnosť tvoriť. Toto riešenie totiž prináša okrem úžitku aj vizuálny pôžitok, a to aj vďaka fantázii realizátorov, ktorí vyvárajú nádherné diela, ktoré potešia oko,“ hovorí s nadšením pán Velička o svojej profesii.

Počas jedenástich rokov sa však už stretol naozaj s kadejakými požiadavkami. Jedna z najnezvyčajných podmienok bola, aby bol na peci vyobrazený staroveký symbol šťastia a prosperity, teda svastika.

Niektorí klienti si dokonca nechávajú zakomponovať schody na ležovisko či ďalšie poschodie. „Je to veľmi príjemné si na ležovisku ohriať chrbát prípadne celé telo,“ hovorí na margo známej rozprávky o peciválovi, ktorý sa len doma povaľoval a nepoznal svet. Pán Velička však svojím takmer zabudnutým remeslom dokazuje, že nie je žiadny lenivec. Jeho poctivá práca ľuďom vytvára nielen teplo domova, ale „kachľová pec im navodzuje aj duševnú pohodu“.