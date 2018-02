Dobré noviny

Ľudia veria mýtom o olympijských kruhoch. Čo v skutočnosti symbolizujú?

Ako vznikol symbol farebných olympijských kruhov a prečo vyzerá tak, ako vyzerá? Keď nahliadnete do histórie olympiády, možno zistíte, že to, čo ste si o olympijských kruhoch doteraz mysleli, nie je pravda. A prečo jeden z najznámejších symbolov na svete tvoria práve kruhy?

Ilustračné foto — Foto: Pixabay

BRATISLAVA/PJONGČANG 9. februára - Len pred niekoľkými hodinami začala Zimná olympiáda v Pjongčangu, ktorú zaplavili športovci bojujúci o medaily pod olympijskými kruhmi. Viete, čo tieto kruhy symbolizujú a prečo sú to práve kruhy, ktoré sa stali symbolom týchto svetoznámych hier s bohatou históriou?

História olympijských kruhov siaha až do dávneho roku 1894, kedy francúzsky aristokrat a intelektuál Pierre de Coubertin, zvolal v Paríži kongres, ktorého cieľom bolo jedno. Oživiť staroveké olympijské hry. Vďaka tomu, že pohol situáciu týmto smerom, je aj považovaný za zakladateľa moderných olympijských hier a po stretnutí výboru sa mohli začať pripravovať aténske olympijské hry. Odkiaľ sa však vzali farebné kruhy?

Symbol má už 102 rokov

Po prvýkrát sa znak piatich olympijských kruhov objavil po ukončení hier v Štokholme (1912). Boli to prvé hry, na ktorých sa stretli športovci zo všetkých 5 obývaných častí sveta a ako sa zdá, pre Coubertina to bolo inšpiráciou. V hornej časti listu, ktorý posielal svojmu kolegovi, nakreslil rukou 5 farebných poprepletaných kruhov. Využil ich ako znak pri príležitosti 20. výročia vzniku Medzinárodného olympijského výboru. O rok neskôr sa jeho kresba stala oficiálnym olympijským symbolom, no po prvý raz sa objavili až oneskorene na olympijských hrách v Antverpách v roku 1920.

Prečo 5 farebných kruhov?

Samotný Coubertin vysvetlil svoj návrh: "Biele pozadie s piatimi prepletenými kruhmi uprostred: modrý, žltý, čierny, zelený a červený, symbolicky reprezentujú 5 obývaných kontinentov sveta," cituje jeho myšlienku portál Mental Floss. Chcel tým vyjadriť to, že Európu, Áziu, Ameriku, Afriku aj Austráliu spája olympiáda do jedného celku a ako sa vyjadril, farby, ktoré použil, vrátane podkladovej bielej, sa vyskytujú na vlajkách krajín z celého sveta.

Mýtus o olympijských kruhoch

Veľa ľudí sa domnieva, že farebné kruhy symbolizujú konkrétne kontinenty a kolujú rôzne mýty o tom, ktorý kontinent je znázornený ktorou farbou. Tento názor je dosť rozšírený a mnohí ľudia veria tomu, že jednotlivým farebný kruhom sú farby priradené napríklad podľa farby pleti jej obyvateľov. Nie je to však tak a samotný autor symbolu nikdy nepovedal, že by kontinentom priradil farby. Až ľudia neskôr prichádzali s týmito predpokladmi a farebné kruhy si spájali s rôznymi kútmi sveta.

Význam kruhov

A prečo sa do symbolu dostali práve kruhy a nie iný geometrický tvar? Podľa historika Roberta Barneyho, je to tým, že kruhy predstavovali celistvosť a spojenectvo a ľudia verili, že symbol kruhov prinášal úspech, píše Mental Floss. Kruhy mali byť znakom jednoty a toho, že pri hrách krajiny proti sebe nebojujú zbraňami, iba medzi sebou súťažia a vychádzajú spolu v mieri.