TASR

Dnes o 16:54 Prieskum: Slovenské banky sú dostatočne pripravené na smernicu PSD2

Ako vyplýva z prieskumu, banky v regióne strednej a východnej Európy sú vo svojej PSD2 stratégii spravidla menej ambiciózne ako banky v západnej Európe.

Ilustračné foto — Foto: Andrej Galica

Bratislava 9. februára (TASR) - Hoci zastúpenie digitálnych a mobilných kanálov rýchlo rastie, väčšina klientov bánk v strednej a východnej Európe stále využíva tradičné kanály. V regióne sa sformovali dve veľmi odlišné skupiny. Kým v Rumunsku a Bulharsku je podiel digitálnych bankových kanálov v priemere stále pod hranicou 20 %, rozvinutejšie digitálne trhy v Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku už dosahujú podiel 70 %.

Aj to ukázal prieskum spoločnosti Deloitte zameraný na postoj európskych bánk k smernici PSD2 medzi 90 bankami Európskej únie. Tento prieskum sa zameriaval na to, ako sa bankový sektor strednej a východnej Európy pripravuje v realite na novú éru "otvoreného bankovníctva". Prieskum pripravenosti klientov bánk krajín strednej a východnej Európy na PSD2 medzi klientmi bánk analyzoval ich preferencie v oblasti digitálneho bankovníctva a pripravenosť prijať inovatívne služby, ktoré smernica PSD2 umožňuje.

Potvrdilo sa tiež, že slovenské banky sú dostatočne pripravené na smernicu PSD2, ktorá otvára bankový trh fintech spoločnostiam a ďalším tretím stranám. Tá začala platiť na Slovensku a vo väčšine európskych krajín v sobotu 13. januára.

Ako vyplýva z prieskumu, banky v regióne strednej a východnej Európy sú vo svojej PSD2 stratégii spravidla menej ambiciózne ako banky v západnej Európe. V regióne strednej a východnej Európy sa vytvorili dve výrazne odlišné skupiny bánk, a to tzv. "vyzývatelia" reprezentovaní veľkými univerzálnymi bankami sú ako hráči najviac otvorení príležitostiam, ktoré PSD2 ponúka. Výrazná väčšina presadzuje kooperatívne stratégie zahŕňajúce spoluprácu s ďalšími subjektmi.

Druhou skupinou sú tzv. "minimalisti". Ide o typicky stredne veľké a menšie banky, ktoré často zaujímajú skôr defenzívny postoj zameraný najmä na zabezpečenie "regulačnej compliance" alebo si svoju konkrétnu stratégiu doteraz nestanovili.

"Pre banky by mala smernica PSD2 predstavovať jasnú výzvu, aby sa proaktívne zamerali na svoju digitálnu transformáciu. Vďaka doteraz uzavretému a vysoko regulovanému bankovému ekosystému stáli finančné služby zatiaľ mimo hlavný prúd inovatívnych digitálnych služieb ponúkaných rýchlo rastúcim e-commerce a fintech sektorom," vysvetľuje Peter Longauer, partner spoločnosti Deloitte a bankový špecialista.

Kým banky v strednej a východnej Európe majú väčšie obavy z nástupu fintech spoločností, západoeurópske banky sa domnievajú, že sú to práve veľké zavedené bankové subjekty, ktoré majú najvýhodnejšiu pozíciu, aby profitovali z výhod ponúkaných PSD2. Riziko však vidia aj vo svojej novej digitálnej konkurencii. Prieskum však ukázal, že veľké technologické spoločnosti, ako je Google či Amazon, aj napriek ich preukázateľnej schopnosti zavádzať inovatívne platobné riešenia, nie sú príliš vnímané ako konkurencia.

Napriek tomu, že 35 % bankových klientov v stredo- a východoeurópskych krajinách v prieskume uviedlo, že by im nevadilo zdieľať informácie o svojich účtoch s inou bankou výmenou za ponuku inovatívnych online služieb, priemerné povedomie spotrebiteľov o otvorenom bankovníctve a jeho výhodách je vo všetkých krajinách regiónu pomerne nízke. Ochota zdieľať dáta s nebankovými subjektmi potom ďalej klesá, najnižšia bola pri technologických firmách. Klienti by boli ochotní zdieľať dáta o účte výmenou za prísľub personalizovanej ponuky (napr. úveru), aby to pozitívne ovplyvnilo cenu produktu alebo služby.

"Smernica PSD2 má jednoznačne značný potenciál. Jej prijatie na trhu, vrátane Slovenska, bude však predstavovať dlhodobý proces. Neočakáva sa, že by smernica PSD2 znamenala okamžitý 'veľký tresk' v sektore finančných služieb. Jej trhový dosah bude skôr postupný, ale nezvratný. Agilní hráči s ambíciou profitovať z možností ponúkaných PSD2 budú musieť investovať do budovania dôvery a všeobecného povedomia klientov o výhodách nových služieb, aby mohli ponúkané trhové príležitosti využiť," vysvetľuje Petr Brich, riaditeľ PSD2 programu spoločnosti Deloitte Central Europe. Väčšina bánk v regióne strednej a východnej Európy, ako aj v západnej Európe očakáva, že najväčší vplyv PSD2 pocítime za jeden až tri roky od dátumu jej účinnosti.

TASR informovala spoločnosť Deloitte na Slovensku.