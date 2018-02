Lenka Miškolciová

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zomierajúca žena napísala pred smrťou odkaz pre celý svet. Jej slová by ste si mali prečítať aj vy

Dojímavý odkaz, ktorý zanechala mladá Austrálčanka pre celý svet, by si mal prečítať každý.

Žena pred svojou smrťou zanechala odkaz pre celý svet. Čítali ho už milióny ľudí. — Foto: Facebook

BRISBANE/BRATISLAVA 11. februára - Odkaz 27-ročnej Austrálčanky v poslednom období koloval internetom po celom svete. O dojímavý odkaz, ktorý zanechala mladá Holly zomierajúca na rakovinu, sa jej rodina rozhodla podeliť s celým svetom a nemohli urobiť lepšie. Slová, ktoré Holly len pár dní pred smrťou spísala na papier, sú určené pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť či rasu. Pri jej liste sa nedá inak ako zamyslieť sa nad tým, čo je v živote naozaj dôležité.

Holly Butcherová z Nového Južného Walesu v mladom veku podľahla zákernej rakovine kostí. Vo svojom liste odkazuje všetkým, aby sa prestali znepokojovať pre malé a nepodstatné problémy, ktoré ich v živote stretnú, ale aby si pamätali, že „život je krehký, vzácny a nepredvídateľný a každý jeden deň je darom a nie istotou.“

„Mám 27 rokov a nechcem odísť. Milujem svoj život. Som šťastná... Dlžím to svojim milovaným. Nedokážem to však zmeniť,“ píše vo svojom liste Holly, ktorá ľuďom radí najmä to, aby sa prestali znepokojovať pre maličkosti a zbytočnosti a pamätali si, že každý z nás má koniec koncov ten istý osud a jediné, čo môžeme urobiť je to, aby sme si čas, ktorý máme, užili a využili ho zmysluplne.

Holly Butcherová Foto: Facebook

Rozčuľujeme sa kvôli maličkostiam

„Možno ste ostali trčať v zápche, alebo ste sa dobre nevyspali, pretože vás budili vaše krásne bábätká, alebo vám možno kaderníčka odstrihla z vlasov viac, ako ste chceli. Možno sa vám nepáčia vaše malé prsia, celulitída či ochabnuté brucho. Vtedy si však spomeňte na niekoho, kto čelí vážnemu problému. Buďte vďační za svoje malé problémy a preneste sa cez ne. Je v poriadku priznať, že niečo nás hnevá a znepokojuje, ale snažte sa neniesť si to so sebou a neovplyvňujte tým negatívne vaše okolie, “ radí nám všetkým Holly.

A čo máte robiť, ak je vám naozaj najhoršie? „Choďte von a zhlboka sa nadýchnite. Pustite čerstvý vzduch do vašich pľúc, pozrite sa, aké je nebo krásne modré a aké sú stromy nádherne zelené. Je to prekrásne. Uvedomte si, aké máte šťastie, že ste schopní túto drobnosť urobiť - dýchať,“ radí nám, keď sa budeme znova nad niečím rozčuľovať.

Najdôležitejšie je podľa Holly dávať, dávať a dávať

„Je naozaj pravda, že najšťastnejší je človek vtedy, keď obdarúva iných a nie seba. Dávajte, dávajte, dávajte. Prajem si, aby som to robila viac. Odkedy som ochorela, stretla som sa s toľkými úžasnými ľuďmi, ktorí mi toho toľko dali... Od rodiny cez priateľov až po celkom neznámych ľudí. Viac, ako by som im kedy mohla vrátiť. Nikdy na to nezabudnem,“ opisuje svoje zážitky v liste, ktorý už čítali milióny ľudí po celom svete.

Holly a jej partner Foto: Facebook

Niekoľko základných rád, ktorých by sme sa mali držať všetci

„Občas si privstaňte a počúvajte spev vtákov počas toho, ako sa pozeráte na východ slnka,

počúvajte hudbu, je to ozajstná terapia,

maznajte sa s vaším psom (mne to bude chýbať),

rozprávajte sa s priateľmi, odložte telefón a spýtajte sa ich, ako sa majú,

cestujte, ak po tom túžite, ak nie, nerobte to,

pracujte, aby ste žili, nežite preto, aby ste pracovali,

vážne, robte čokoľvek vás robí šťastnými,

zjedzte ten koláč, bez hanby,

povedzte "nie" veciam, ktoré naozaj nechcete robiť,

necíťte sa pod tlakom iba preto, že iní majú predstavu o tom, ako má vyzerať váš život,

povedzte vašim blízkym, že ich milujete, kedykoľvek na to budete mať príležitosť.“

V závere svojho listu nás Holly vyzýva aj k tomu, aby sme zmenili čokoľvek, čo nás robí nešťastnými. Máme mať odvahu na to, zmeniť veci, z ktorých sme nešťastní, pretože nevieme, koľko času na tejto Zemi máme a je chybou strácať čas vecami, ktoré nás robia nešťastnými. No a takisto, nemali by sme zabúdať na pravidelné darovanie krvi. Veď jedno darovanie = 3 zachránené životy.

Holly Butcherová síce podľahla rakovine, ale jej list zapôsobil na celý svet. Ak sa z neho poučí čo i len jeden človek, pre Holly to bude určite víťazstvo.